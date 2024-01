Costringe la fidanzata di 16 anni a fare sesso con 50 uomini

Le accuse sono pesantissime: sfruttamento della prostituzione, revenge porn, atti persecutori e tentata estorsione. Avrebbe costretto la fidanzata di 16 anni a prostituirsi, in modo da usare il denaro per saldare un debito di droga. Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato su ordine del giudice per le indagini preliminari di Milano, al termine di un'indagine lampo della procura del capoluogo lombardo.

La minorenne sarebbe stata costretta ad avere rapporti sessuali con almeno 40/50 uomini in circa tre mesi. Il ragazzo, di origini italo-marocchine, l'avrebbe ricattata minacciando di diffondere foto intime qualora non avesse continuato a prostituirsi. Immagini che poi ha comunque postato sui social quando la "relazione" con la vittima è finita. La ragazza sarebbe stata anche picchiata e insultata. Le indagini sono scattate lo scorso 16 gennaio, quando i genitori della ragazza hanno allertato i carabinieri per le minacce che la figlia aveva subìto dall'ex fidanzato.

Durante i successivi accertamenti è emerso anche come la vittima durante la relazione sia stata picchiata più volte. Un quadro confermato anche dall'audizione dei familiari e degli amici della giovane.