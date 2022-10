Fidanzati travolti da un'auto mentre camminano mano nella mano: lui è gravissimo

Grave incidente a Santa Maria del Giudice, quartiere di Lucca. Due fidanzati sono stati travolti da un’auto mentre camminavano mano nella mano lungo la strada poco dopo le 21 di giovedì. Per cause da accertare, sono stati colpiti da un'utilitaria, all’angolo fra la traversa quarta e via Nuova per Pisa. I soccorsi sono stati immediati.

La ragazza è stata urtata di striscio, e ha riportato solo lievi contusioni. Le condizioni del 38enne, soccorso a terra e privo di sensi, sono apparse subito gravissime, secondo quanto riportano oggi i quotidiani locali. L'uomo è stato condotto da un’ambulanza al pronto soccorso di Cisanello con un grave trauma facciale e sospette fratture.

Meno gravi le condizioni della ragazza che era con lui, in stato di choc, trasferita al pronto soccorso dell'ospedale San Luca dalla Misericordia di Massa Macinaia in codice verde per ferite più lievi. Sul posto, per tutti gli accertamenti del caso, sono arrivati gli agenti della municipale di Lucca e una volante della polizia.