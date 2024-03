I cadaveri di due giovani fidanzati sono stati trovati in un box auto

Asfissiati dal monossido di carbonio all'interno di un piccolo garage mentre cercavano un momento di intimità: così avrebbero trovato la morte una giovane coppia di fidanzati ritrovati cadavere nel quartiere Secondigliano di Napoli. Secondo una prima ricostruzione sarebbero rimasti uccisi dai gas di scarico dell'auto o di una vecchia stufa accesa per scaldarsi.

A trovare i corpi senza vita dei ragazzi - un ragazzo e una ragazza ventenni - sarebbe stato il padre di uno dei giovani, che ha poi chiamato i Carabinieri poco dopo le 9:30 di oggi, sabato 16 marzo. Venerdì sera si sarebbero recati a una festa e poi al rientro si sarebbero trattenuti nella vettura.

La scoperta dei corpi in un garage in Prima Traversa Fosso del lupo, a pochi passi dal corso Secondigliano e dal rione Berlingieri, una zona densamente abitata con palazzi su entrambi i lati. Sul posto è in arrivo anche il reparto scientifico per i rilievi del caso. Le indagini sono affidate ai carabinieri che in un primo momento sospettavano un omicidio.