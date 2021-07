Il fidanzato di Saman: "Spero sia stata rapita, la cercherò per sempre"

Mentre le indagini e le ricerche di Saman Abbas, la giovane ragazza pakistana scomparsa da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, vanno avanti senza sosta, dal programma ''Chi l’ha visto?'' arriva uno squarcio di vita privata della 18enne, una parte ''felice'' di vita, raccontata dal fidanzato Saqib, che Saman aveva deciso di sposare, opponendosi al matrimonio combinato dai genitori con un cugino di 13 anni più grande.

Il giovane durante la trasmissione ha mostrato l'abito da sposa che Saman avrebbe dovuto indossare, ribadendo la sua speranza di ritrovarla ancora in vita: ''Fino all’ultimo respiro farò questa battaglia. Cercherò sempre Saman e tutte le ragazze che sono in difficoltà. Ma perché chiedete a me se è ancora viva? Io spero sia stata rapita''.

Saman: “Fino al mio ultimo respiro la cercherò e aiuterò tutte le ragazze come lei”. Il fidanzato Saqib in diretta a “Chi l’ha visto?”. #chilhavisto pic.twitter.com/44xl5doCWN — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) July 7, 2021

Saman Abbas, proseguono le ricerche

Le telecamere di ''Chi l’ha visto?'' sono andate anche Charanwala, in Pakistan, dove l'inviato ha incontrato il promesso sposo di Saman, che però ha liquidato le domande sul caso con un semplice ''siamo dispiaciuti, ma io non so niente'', mentre tra i vicini di casa nessuno si sbottona più di tanto sulla famiglia di Saman e sul matrimonio combinato.

Nel frattempo vanno avanti le ricerche nelle campagne nei pressi di Novellara, dove abitava la giovane. Dalla Germania sono arrivati dei cani molecolari addestrati nell'individuare ossa umane, mentre i carabinieri potranno contare anche sulla collaborazione degli archeologi. I genitori della 18enne, Nazia e Shabbar Abbas, sono ancora ricercati dall'Interpol, mentre il cugino Ikram Ijaz è stato posto sotto interrogatorio, ma non avrebbe rivelato ai pm nulla di rilevante per le indagini.