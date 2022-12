Spara e uccide tre persone durante la riunione di condominio

Mattinata di paura alla periferia di Roma. Tre persone sono state uccise a colpi di pistola domenica mattina in un bar di via Monte Giberto, in zona Fidene Colle Salario. In base a prime ricostruzioni, i colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi poco prima delle 10, davanti agli occhi terrorizzati dei passanti e delle persone che in quel momento stavano facendo colazione nel locale.

La tragedia è avvenuta all'interno del grande gazebo del bar, dove si stava tenendo una riunione di condominio: uno dei partecipanti, un uomo, all'improvviso ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco contro i presenti, uccidendo tre persone. Ci sono anche dei feriti, che non sarebbero gravi.

RomaToday riporta che a bloccare l'uomo, che già in passato aveva ricevuto querele proprio per problematiche inerenti il consorzio condominiale, le altre persone presenti nel gazebo in quel momento: complice il fatto che l'arma si è inceppata, alcune si sono lanciate sopra di lui e sono riuscite a buttarlo a terra e a disarmarlo, salvando con tutta probabilità altre vite. È probabile infatti che l'uomo avrebbe continuato a sparare.

Si stava tenendo la riunione di approvazione del bilancio di fine anno di un consorzio di case vacanza in Abruzzo: uno dei partecipanti all'improvviso ha estratto una pistola di grosso calibro e ha iniziato a fare fuoco. L'uomo è entrato nel gazebo e si è diretto immediatamente verso il direttivo del consorzio, sparando a bruciapelo alla commercialista, alla segretaria e a un altro membro del direttivo e ferendo la presidentessa.

La sala operativa del numero 112 ha ricevuto molte chiamate simultanee e ha inviato immediatamente sul posto le forze dell'ordine e il 118. L'uomo che ha sparato, dopo essere stato bloccato, è stato portato in caserma, dove si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.