Figli adottivi segregati in casa e costretti a mangiare per terra: arrestati i genitori

Una coppia è stata arrestata con l'accusa di aver tenuto prigionieri e avere maltrattato due dei tre figli che avevano adottato. La casa degli orrori è stata scoperta nell'hinterland di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) dai carabinieri.

Sono state necessarie due denunce prima che scattassero i provvedimenti del caso. Una prima inchiesta sui genitori era stata infatti archiviata nonostante il racconto di uno dei figli che era scappato di casa e affidato in una comunità per minori di Barcellona. Il ragazzo aveva raccontato le sevizie e il sequestro di persona a cui i genitori li sottoponevano.

È stata la fuga di casa della sorellina avvenuta qualche mese dopo, nel giugno del 2022, a riaccendere i riflettori. La piccola è stata trovata scalza e terrorizzata da un carabiniere fuori servizio in una frazione del comune tirrenico e a lui ha confidato di essere scappata perché maltrattata dai genitori adottivi. Portata in caserma ha raccontato quattro anni da incubo: la segregazione, i giorni passati rinchiusi in un’intercapedine ricavata tra una persiana e gli infissi di una veranda, ma anche pasti serviti sui piatti di carta buttati sul pavimento, sotto l’occhio vigile di telecamere che registravano ogni loro movimento. E sono stati i filmati stessi a dare un assist all’inchiesta.

Moglie e marito di 41 e 46 anni sono stati arrestati ieri in esecuzione di un ordine di carcerazione. La donna dovrà scontare quattro anni di reclusione e l’uomo tre anni e dieci mesi per avere scelto l’abbreviato. Le pene sono definitive. All’epoca dei fatti contestati, verificatisi tra il 2016 e il 2020, i ragazzi erano ancora minori. Tre i figli adottivi della coppia, che attualmente hanno dai 17 ai 19 anni, e che si trovano ora tutti in comunità.