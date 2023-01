Disabile rinchiusa per anni in una stanza-lager da mamma, papà e sorelle

Il suo spazio vitale era una stanza magazzino, tra attrezzi da lavoro e sacchi della spazzatura con la porta chiusa da un lucchetto. La sua giornata era scandita da lavori di casa e insulti. A fare da carcerieri i suoi familiari: mamma, papà e sorelle minori. Una giovane donna di San Ferdinando (Reggio Calabria) è stata tratta in salvo dai carabinieri che hanno arrestato gli altri componenti della famiglia.

Secondo quanto ricostruito i genitori, entrambi 57enne, e le sorelle di 28 e 20 anni avrebbeo costretto la donna - di 30 anni e affetta da un lieve deficit cognitivo - a vivere in prigionia. Ha subito per anni ingiurie, minacce e aggressioni. Era costretta a vivere all'interno di una stanza-lager della casa dove veniva messo del materiale normalmente riposto in un magazzino come una bicicletta, secchi della spazzatura, scale e attrezzi di lavoro. La serranda era rotta e all'esterno della porta era stato fissato un lucchetto. La vittima, secondo quanto riferito dai carabinieri, veniva spesso svegliata durante la notte senza motivo o costretta ad alzarsi prestissimo per le pulizie domestiche. Era anche minacciata di morte e rimproverata senza motivo. Se osava chieder il perché di tanta crudeltà riceveva solo altre violenze. I genitori e le sorelle, su disposizione del gip di Palmi, sono stati trasferiti in carcere.

La vicenda ricorda quella della ragazza di 21 anni che per tre anni è stata segregata in casa ad Aiello del Sabato, piccolo centro alle porte di Avellino. La giovane è stata liberata ad aprile, quando la sorella minore ha fatto scoprire le atrocità che si consumavano in famiglia. La mamma, 47 anni, è stata arrestatain primavera e il mese scorso è stato trasferito in carcere anche il fratello 21enne della giovane.