La figlia muore durante il parto: condannato il padre che prese a pugni il primario

Un dramma conclusosi nella follia. Il 3 gennaio 2019, Antonio, 42 anni, era all'ospedale di Cremona per attendere uno degli eventi più lieti della vita di un genitore: la nascita di una figlia. Un'attesa trasfornatasi in angoscia, e successivamente rabbia cieca nel momento che i sanitari hanno comunicato all'uomo che la figlia era morta asfissiata dal cordone ombelicale della madre al termine della gravidanza.

Secondo varie testimonianze a questa notizia il papà perse le staffe prendendo prima a calci vari oggetti del pronto soccorso e poi sferrando un pugno in piena faccia al primario, Aldo Riccardi, che era intervenuto per carlmarlo e spiegargli l'accaduto. Il medico riporta al Corriere della Sera di aver mantenuto la calma per assicurare che l'uomo non mettesse a repentaglio l'incolumità degli altri collaboratori e sarebbe stato neutralizzato poi dalle forze di polizia. Il pugno è costato al medico 7 giorni di trauma facciale la rottura degli occhiali.

Oggi, a distanza di più di quattro anni, l'aggressore è stato condannato a un anno di reclusione (con pena sospesa) per le lesioni causate, per violenza privata, per danneggiamento e per aver sottatto le cartelle cliniche. L'uomo è stato anche condannato a risarcire 15 mila euro di danni civili per quanto avvenuto.

Sempre secondo quanto riportato dal Corriere della Sera l'uomo, incensurato, si sarebbe scusato per quanto avvenuto durante il processo per il pugno dato al primario: "ho perso la ragione in quel minuto e mezzo. Ho visto buio, mi sono salite tutte le emozioni''.

Soddisfatto l'Ordine dei Medici che si era costituito parte civile nel processo. Si stima che negli ultimi tre anni negli ospedali italiani siano stati aggrediti circa 5mila medici: il 70% di loro erano donne.