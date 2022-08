Figlia prende a martellate in testa il padre e scappa su un autobus

Litiga con il padre e lo colpisce alla testa con un martello, sotto gli occhi dei colleghi dell'uomo. E' accaduto a Roma, dove una donna di 42 anni è stata arrestata.

L'aggressione è avvenuta nella ditta di cui l'uomo, 74 anni, è titolare in zona Casetta Mattei. I dipendenti hanno assistito alla violenta aggressione e hanno dato l'allarme, indicando come colpevole la figlia dell'anziano. La vittima è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Camillo. Non sarebbe in pericolo di vita. La figlia, invece, ha tentato la fuga salendo sul primo bus di linea di passaggio in strada, ma è stata bloccata dai carabinieri del nucleo radiomobile. E' stata arrestata con l'accusa di lesione aggravata.