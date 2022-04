Diciassettenne accoltella il padre al petto

Un uomo di 57 anni colpito al petto dal figlio con un coltello. E' la scena che si è presentata ai soccorritori intervenuti in un'abitazione di San Sperate, nel sud Sud Sardegna. E' accaduto nella tarda serata di ieri, domenica 17 aprile.

Padre e figlio, di appena 17 anni, avrebbero avuto un'accesa discussione e il ragazzino avrebbe reagito aggredendo l'uomo. In preda all'ira, avrebbe impugnato un coltello e si sarebbe lanciato contro il padre. Gli altri familiari sono intervenuti chiamando i soccorsi. Il 17enne è stato denunciato e deve rispondere di lesioni. Il padre è stato trasportato in ospedale in codice rosso.