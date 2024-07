Un uomo di 46 anni ha accoltellato a morte il padre 67enne. L'omicidio in ambito familiare si è verificato a Lazise, sulla sponda orientale del lago di Garda, in provincia di Verona. La tragedia è avvenuta nella casa del figlio che è stato portato in ospedale e dopo verrà trasferito in caserma.

Notizia in aggiornamento