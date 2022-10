Figlio bocciato, il padre scrive insulti sessisti contro l'insegnante in tutta la città

Il figlio viene bocciato e il padre riempie le mura della città con scritte insulto a sfondo sessuale nei confronti di una delle insegnanti. È quanto accaduto ad Arezzo. La notizia è stata resa nota di recente con l’apertura del processo a carico del padre del giovane aretino, accusato di diffamazione aggravata e danneggiamenti.

Il fatto risale al 2019 quando il giovane è stato costretto a ripetere l’anno. Il fatto non è stato digerito dal padre del ragazzo che, per tutta risposta, ha pensato bene di girare per la città, scrivendo frasi oscene, anche a sfondo sessuale, nei confronti della insegnante di matematica del figlio. In tutto circa una sessantina di dritte sui muri che costituivano un gioco di parole con il cognome della professoressa del ragazzo. Il fatto era stato subito denunciato e non ci hanno messo molto a risalire al presunto responsabile gli uomini della Digos della polizia di Arezzo.

Venerdì la prima udienza, nella quale è emersa la storia. Il marito della professoressa aveva provato al tempo a cancellare almeno il cognome della donna per difendere l’onorabilità della moglie. In breve i poliziotti risalgono al padre del bocciato, un uomo di 57 anni che, una volta scoperto, avrebbe anche consegnato il pennarello “arma del delitto” agli agenti.