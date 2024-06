Litiga con i genitori e incendia casa: morta la mamma, papà e sorelle in ospedale

Tragedia familiare a Vittoria (Ragusa). Un uomo ha incendiato la casa dei genitori (non della sorella come appreso inizialmente, ndr), la mamma è morta e altri tre familiari sono gravissimi in ospedale.

Il rogo si è sviluppato intorno alle 2.30 in una piccola abitazione in piazza dell'Unità, nella parte più antica della cittadina. Le fiamme si sono propagate rapidamente e sono state spente dai vigili del fuoco. I feriti - tutti tunisini - sono stati trasportati in ospedale. Poi il tragico epilogo per la donna. Aveva 55 anni. Sono ricoverati con gravi ustioni il marito di 57 anni e le due figlie, di 19 e 34 anni

Secondo i primi rilievi l'incendio è stato appiccato utilizzando una torcia con uno straccio imbevuto di liquido infiammabile. Le informazioni in merito al rogo si sono chiarite col passare delle ore. Inizialmente si era detto che il sospettato era il fratello della vittima, poi è stato chiarito che si tratta invece di madre e figlio. L'uomo, 29 anni, è stato bloccato dalla polizia mentre vagava in una zona di campagna. Pare che all'origine del gesto ci sia un litigio con i parenti.