Leonardo Apache La Russa accusato di violenza sessuale, nuova consulenza sui cellulari: "Foto e video sono stati cancellati"

Sulla presunta violenza sessuale per cui sono indagati Leonardo Apache La Russa, figlio terzogenito del presidente del Senato Ignazio, e il dj suo amico Tommaso Gilardoni, la procura di Milano ha chiesto una proroga delle indagini. Servirebbe più tempo e nuovi accertamenti perché, come riporta MilanoToday, sarebbe stata accertata a "modifica o cancellazione" di alcuni file sui cellulari degli indagati. Andrà quindi svolta una nuova consulenza informatica per verificare tutte le informazioni che i dispositivi potrebbero rivelare.

La denuncia dell'ex compagna di liceo, il "black out" dopo la serata in discoteca

Nelle ultime settimane gli investigatori hanno ascoltato di nuovo alcuni testimoni della notte tra il 18 e il 19 maggio 2023, quando si sarebbe consumata la violenza denunciata dalla ragazza nel mese di luglio di un anno fa. Lei e La Russa jr, ex compagni di liceo, si erano incontrati nella discoteca milanese dell'Apophis Club e, dopo qualche drink insieme, la presunta vittima avrebbe avuto un "black out" fino alla mattina dopo. Dopo la discoteca, la giovane ha trascorso la notte nella casa di Leonardo Apache dove era presente anche il dj Gilardoni. Lì sarebbe stata costretta ad avere rapporti sessuali con entrambi, contro la sua volontà. Una versione opposta a quella dei due indagati, secondo cui gli atti erano stati consenzienti, e sulla quale, tra le polemiche, era intervenuto anche lo stesso presidente del senato."Incrociata al mattino, sia pur fuggevolmente da me e da mia moglie, la ragazza appariva assolutamente tranquilla", aveva fatto sapere lo scorso anno La Russa con una nota in difesa del figlio.