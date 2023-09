Uccide la madre e la nasconde nell’armadio, poi confessa

Un uomo di 59 anni ha confessato di aver ucciso la madre e di averne occultato il cadavere all'interno di un armadio. L’omicidio sarebbe avvenuto circa dieci giorni fa a Primavalle, quartiere a nord-ovest di Roma situato all’interno del Grande Raccordo Anulare. A chiamare le forze dell’ordine il figlio, questa notte alle 2, come racconta Matteo Scarlino di RomaToday.

I militari giunti sul posto, dopo aver aperto l'armadio, hanno trovato un sacco sigillato con all’interno il cadavere della donna di 88 anni, madre del 59enne. Secondo quanto si apprende madre e figlio vivevano insieme. Lui era disoccupato, lei titolare della pensione che sosteneva entrambi. All'origine dell'omicidio ci sarebbe un debito, di cui l'uomo non voleva mettere a conoscere l'anziana donna.

Sul posto sono intervenuti il medico legale, il magistrato di turno e i carabinieri del nucleo investigativo per i rilievi tecnico scientifici. L’assassino reo confesso in stato di fermo è stato portato presso il carcere di Regina Coeli in attesa della convalida.

Continua a leggere su Today.it...