Uccide il padre dopo l'ennesima lite. Il sindaco: "Tragedia annunciata"

Un omicidio maturato pare al culmine dell'ennesima lite familiare. Un uomo di 64 anni è stato ucciso oggi pomeriggio, venerdì 4 agosto 2023, dal figlio trentenne, che lo ha accoltellato nel giardino della loro abitazione a Cavernago (Bergamo). I vicini hanno sentito le grida e dato l'allarme ma per il sessantaquattrenne non c'era più nulla da fare quando sono arrivate le ambulanze gli uomini delle forze dell'ordine. Il figlio è stato subito preso in consegna dai carabinieri di Bergamo.

Secondo le prime ricostruzione l'aggressore avrebbe problemi di tossicodipendenza e viveva insieme al padre. L'uomo era infatti separato da anni con la moglie. E come riporta il quotidiano on-line "Prima Treviglio", per il sindaco si tratterebbe purtroppo di una tragedia annunciata. Il ragazzo aveva dato negli ultimi tempi segnali di squilibrio ed era stato ricoverato anche con dei Tso (trattamento sanitario obbligatorio) e si stava valutando il suo inserimento in una struttura di recupero. Una dimostrazione evidente per il primo cittadino di Cavernago, Giuseppe Togni, di come le famiglie con problemi di disagio psichico vengano sistematicamente abbandonate dalle istituzioni.

Continua a leggere su Today.it