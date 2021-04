Filippo Di Maso: il ragazzo di 19 anni morto di covid

Lutto ad Afragola, in provincia di Napoli. Il ragazzo era stato contagiato dal virus alcune settimane fa, poi il ricovero in rianimazione

Filippo Di Maso aveva 19 anni. È una delle più giovani vittime del covid in Italia. Il ragazzo di Afragola, in provincia di Napoli, è morto ieri: il virus lo ha ucciso nel giro di pochi giorni. Dopo essere stato contagiato alcune settimane fa, la situazione si è aggravata velocemente, tanto da richiedere un ricovero in ospedale prima in terapia sub intensiva con la respirazione assistita e poi in un reparto di rianimazione. Filippo Di Maso era stato intubato. Nulla da fare, purtroppo: martedì 13 aprile il suo cuore ha smesso di battere.

La morte del 19enne ha gettato nello sconforto l'intera comunità di Afragola. Nelle ultime ore sono decine i post di dolore lasciati sui social, ma anche gli omaggi che amici e parenti hanno inscenato per le strade della città. Tra i post più commoventi c'è quello della cugina di Filippo: "Hai lottato fino all'ultimo, hai tenuto i denti ben stretti anche se soffrivi e alla fine non ce l'hai fatta più. Mi hai distrutta, ti sei portato via il mio cuore - scrive la ragazza -. Adesso quello che ti chiedo è di dare tanta forza alla tua mamma e al tuo papà e a tua sorella che adesso ne hanno bisogno. A soli 19 anni non doveva andare così. Buon viaggio, amore mio".

