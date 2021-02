Filippo Incarbone, il camionista ucciso e i resti umani trovati nel fiume

Sono in corso gli accertamenti per capire se appartengono all'uomo. Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per due uomini fermati giovedì scorso e accusati di omicidio e distruzione di cadavere

I sommozzatori del vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi hanno ritrovato alcuni resti umani nel Ticino. Sono in corso gli accertamenti per capire se appartengono a Filippo Incarbone, il camionista di 49 anni ucciso ai primi di gennaio. Da cinque giorni consecutivi i pompieri stavano scandagliando quel tratto del Ticino, tra le località Ramo delle Streghe e Buccella. Intanto, da questa mattina i carabinieri dei Ris di Parma sono al lavoro nell'abitazione di via Buccella dove sarebbe stato commesso il delitto.

Filippo Incarbone, il camionista ucciso e i resti umani trovati nel Ticino

Per il delitto sono in carcere due uomini di 31 e 44 anni entrambi di Vigevano, accusati di omicidio e distruzione di cadavere. Il loro fermo, eseguito dai carabinieri nelle prime ore di giovedì scorso, è stato convalidato ieri dal gip di Pavia Luisella Perulli, che ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere.

Filippo Incarbone, camionista residente a Vigevano in provincia di Pavia, era svanito nel nulla alla fine del 2020. La sua scomparsa risale al 27 dicembre: quel giorno incontrò il fratello che vive a Gambolò. Poi il 3 gennaio inviò un messaggio di auguri di buon anno alla cognata, scusandosi per il ritardo. Da allora buio fitto. L'uomo viveva da solo a Vigevano.

Solo giorni dopo, a gennaio, i vicini di casa hanno allertato i soccorsi perché il cagnolino dell'uomo abbaiava ininterrottamente da tempo. Quando i soccorritori sono entrati nell'appartamento di Incarbone, di quest'ultimo non c'era traccia. Le ricerche erano iniziate solo allora. Il caso in queste settimane è stato anche seguito dal programma televisivo "Chi l'ha visto?" su RaiTre.