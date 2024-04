Rinviata al 18 maggio l'udienza per Filippo Mosca, la mamma: "Un logorio, la Farnesina ci aiuti"

È stata rinviata al prossimo 17 maggio la sentenza d'appello per Filippo Mosca e Luca Cammalleri, i due giovani di Caltanissetta reclusi nel carcere di Porta Alba, in Romania, da ormai quasi un anno per traffico internazionale di stupefacenti.

"Ho appena sentito Filippo, gli ho dato la notizia, lui è molto arrabbiato perché non trova giustificazione al fatto che si sia deciso di rinviare per un ulteriore mese."Sapere di dover attendere ancora ci getta in uno stato di profonda prostrazione", afferma la madre di Mosca, Ornella Matraxia, che torna ad appellarsi al governo italiano: "Chiedo ancora, a gran voce, un intervento della Farnesina, un supporto forte. In questa battaglia siamo soli. Solo un intervento diplomatico forte può cambiare qualcosa".

"Filippo in condizioni critiche, un giorno lì dentro è come 10 dei nostri"

Dopo la condanna a 8 anni e 3 mesi di carcere, inflitta in primo grado dal tribunale di Costanza, la sentenza di appello era attesa per oggi, 19 aprile, ma è stata spostata al 17 maggio. "Questa sofferenza deve avere fine. Filippo è innocente - torna a ripetere la madre - lo ha detto sin dall'inizio, così come sin dall'inizio una ragazza si proclamata colpevole. Ci sono una serie di incongruenze in questa storia, però pare che nessuno riesca a risolvere la situazione".

"Oggi o con un ribaltamento della sentenza di primo grado o con la conferma della pena terribile, ingiustificata e non congrua che gli è stata inflitta bisognava mettere la parola fine - aggiunge -. Sarebbe stato un nuovo inizio: il trasferimento in Italia e la battaglia davanti alla Corte europea ci avrebbero tolto da questo immobilismo. Invece, è tutto fermo".

Ornella Matraxia torna poi ad insistere sulle condizioni carcerarie cui il figlio e l'amico Luca Cammalleri sono sottoposti, più volte descritte come inumane: "Un giorno lì dentro vale come 10 nostri, il tempo non passa - dice Ornella -. Una vita trascorsa in condizioni critiche, senza attività fisica o intellettuale, a guardare il soffitto 24 ore su 24, senza poter mangiare altro se non scatolette". Il timore è quello di un'attesa infinita. "Potranno ancora rinviare. Di mese in mese. Davvero non sappiamo più cosa fare, oggi è difficile trovare la forza per combattere".

Cosa è successo

Filippo Mosca, 29 anni, Luca Cammalleri, 30, erano partiti alla volta della Romania per partecipare insieme ad altri amici al "Sunwaves", festival musicale che ogni anno ospita artisti internazionali sulle spiagge del Nero.

A poche ore dal volo di ritorno, nell'hotel dove i giovani alloggiavano è stato consegnato un pacco con all'interno 150 grammi di stupefacenti tra ketamina, hashish e mdma. Come dichiarato da lei stessa, il pacco era destinato ad un'altra ragazza italiana presente nel gruppo, che si è assunta tutta la responsabilità. Nonostante questo, però, il tribunale ha condannato tutti a 8 anni e 3 mesi per traffico internazionale di droga. Filippo Mosca e Luca Cammalleri si sono sempre dichiarati innocenti. "Filippo non aveva idea di cosa contenesse il pacco. E nonostante la ragazza, intestataria del pacchetto, abbia dichiarato di essere l’unica responsabile, la polizia rumena ha portato tutti in caserma", ha raccontato poche settimane fa la mamma di Filippo Mosca.

"Sono stati fatti errori grossolani - aggiunge - trascrizioni sbagliate, irregolarità di giudizio, errori di traduzioni di audio registrati, hanno messo i tre ragazzi nello stesso fascicolo non considerando le diversità delle situazioni".