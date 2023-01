Filippo Salvi: chi era il maresciallo a cui è stata dedicata la cattura di Messina Denaro

Il maresciallo Filippo Salvi aveva 36 anni quando è morto il 12 luglio 2007 sul monte Monte Catalfano, a Bagheria, comune in provincia di Palermo, cadendo in un dirupo. Salvi era lì per lavorare nell'ambito di indagini dedicate alla cattura di Matteo Messina Denaro. Era notte e il militare 36enne di Botta di Sedrina, nella Bergamasca, stava piazzando una telecamera per indagare su alcuni soggetti vicino al boss quando il terreno sotto ai suoi piedi ha ceduto e il carabiniere è scivolato in un precipizio perdendo la vita. Il colonnello Lucio Arcidiacono, comandante del primo reparto investigativo del Ros di Palermo, ha voluto ricordare proprio Filippo subito dopo la cattura del capo di Cosa Nostra. "Dedico questa operazione a un ragazzo straordinario, a un carabiniere valoroso della nostra squadra, era il maresciallo Filippo Salvi".

"Non era un mio collaboratore, ma era uno di noi. I ragazzi pensano sempre a lui, ricordarlo era doveroso", ha ribadito il colonnello Arcidiacono che in questi giorni è balzato agli onori delle cronache come l'uomo che ha avvicinato Matteo Messina Denaro fuori dalla clinica Maddalena di Palermo.

A distanza di tanti anni Filippo Salvi non è stato mai dimenticato dai suoi colleghi. C'è proprio la sua foto nei reparti del Ros di Palermo e Marsala. Quella di un ragazzo di 36 anni che si era arruolato per passione civile. E che è morto in servizio combattendo la mafia. Salvi era chiamato Ram perché era considerato uno specialista dell’informatica. Su facebook c'è anche una pagina a lui dedicata: "I fratelli di Filippo Ram". Sono tanti i messaggi arrivati nelle ultime ore, dopo la cattura del boss a cui lo stesso militare aveva dato la caccia, anche se all'epoca l'indagine a cui lavorava era ovviamente top secret.

"Onore ad un ennesimo collega che lavora nell'ombra, rischia la vita e lotta per ciò che a sempre creduto", si legge tra i tanti post. In molti raccontano aneddoti di Fillippo, un ragazzo sempre sorridente, ma animato da una grande passione. Il militare lavorava da 10 anni nei Ros. I suoi compagni della sezione Anticrimine di Palermo, qualche anno fa, gli hanno scritto una lettera ricordandolo così: "Era il 'polentone' più 'terrone' che abbiamo conosciuto. È vero, lui era più siciliano di noi, amava la nostra terra forse più di noi. Rideva sempre, e chiacchierava".