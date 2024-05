Filippo Turetta: le 75 coltellate a Giulia Cecchettin e un'app per spiarla

L'atto di accusa che i pm di Venezia hanno notificato a Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin è una sorta di racconto dell'orrore. Settantacinque coltellate per ucciderla, scrivono i magistrati: decine e decine di ferite che hanno colpito la vittima anche al volto e che testimoniano il tentativo della ragazza di difendersi con le mani. A Turetta viene contestata una crudeltà "chiaramente eccedente l'intento omicida", nonché "una premeditazione resa evidente dal controllo maniacale che l'assassino esercitava sulla vittima": secondo le accuse, il ragazzo aveva installato un'app-spia sul cellulare di Giulia, per seguirla e "monitorarla" in tutto, e "aveva pianificato il delitto e la fuga almeno dal 7 novembre", ovvero 4 giorni prima dell'assassinio.

Le indagini a carico di Filippo Turetta si sono chiuse ieri, mercoledì 15 maggio. Le accuse contestate dalla procura di Venezia sono di omicidio volontario pluriaggravato anche dalla premeditazione e dalla crudeltà, possesso del coltello, sequestro di persona e occultamento di cadavere, ma anche stalking. Si va quindi al processo per il quale Turetta, a causa del cambio dell'imputazione da omicidio volontario a premeditato, non potrà chiedere il rito abbreviato. Gli vengono contestati reati che possono essere puniti con l'ergastolo. Lo ha chiarito il procuratore di Venezia Bruno Cherchi. Come hanno già spiegato diversi giuristi, non si tratta però di un automatismo: al giudice resta una certa discrezionalità, soprattutto in presenza di alcune circostanze attenuanti (come la giovane età e l'essere incensurato).

Per la fissazione dell'udienza preliminare, ha aggiunto il procuratore, "ci saranno i tempi tecnici necessari alla difesa per controllare, vedere, compulsare il fascicolo processuale, che è rilevante. Ci sono tutte le consulenze che dovranno essere valutate, anche se sono state fatte con la partecipazione della difesa fin dall'inizio. Fatto questo - ha concluso Cherchi - penso che i tempi saranno brevi".

Premeditazione e crudeltà: le accuse a Filippo Turetta

Filippo Turetta "aveva pianificato nel dettaglio l'omicidio di Giulia Cecchettin, compreso l'occultamento del cadavere, e la sua fuga". È quanto emerso, come spiegato dal procuratore di Venezia, dalle indagini dei carabinieri, dall'autopsia, e in particolare dalla perizia dei Ris (il reparto investigazioni scientifiche). Nell'atto di accusa è contestato al 22enne anche il reato di stalking. La pianificazione, quindi la premeditazione, è evidenziata secondo Cherchi dagli acquisti, documentati, fatti dal giovane prima dell'atto criminoso, comprese le mappe stradali, lo studio dei percorsi programmato attraverso internet, e tra questi anche il luogo dell'abbandono del corpo della ragazza nei pressi del lago di Barcis, in Friuli. Per la fuga, poi, Turetta avrebbe acquistato anche materiale per la propria sopravvivenza.

Filippo Turetta si sarebbe accanito sul corpo già in fin di vita di Giulia Cecchettin. La ragazza, secondo la procura, fu accoltellata anche all'interno dell'auto sui sedili posteriori, quando già si stava dissanguando, dopo che l'ex fidanzato l'aveva già colpita con un fendente letale, mentre lei stava tentando di fuggire nella zona industriale di Fossò. È l'ipotesi sulla dinamica della morte che emerge dalle analisi medico-legali e scientifiche.

La ricostruzione dell'omicidio

L'omicidio di Giulia Cecchettin risale all'11 novembre scorso. Siamo a Vigonovo, comune di poco meno di 10mila abitanti in provincia di Venezia. Quella sera Giulia e Filippo si incontrano nel tardo pomeriggio. La ragazza deve comprare un paio di scarpe e i due trascorrono la serata insieme al centro commerciale 'Nave de Vero' di Marghera dove mangiano un panino al McDonald's. Alle 22.43 Giulia si sente su WhatsApp con la sorella, ma poco dopo tra lei e Filippo scoppia una lite. Un testimone riferisce di averli visti in un parcheggio di Vigonovo, il paese di Giulia, alle 23.15. Giulia viene strattonata e infilata con forza dentro un'automobile nera. L'uomo che li ha visti chiama anche le forze dell'ordine, ma mentre parla al telefono la Punto nera sparisce.

Alle 23.30 le telecamere immortalano l'auto di Filippo nella zona industriale di Fossò, a circa 5 km di distanza dal paese di Giulia. Davanti a una fabbrica di calzature vengono trovate chiazze di sangue e ciocche di capelli. Agli atti dell'inchiesta c'è anche un video, registrato dalle telecamere di videosorveglianza dell'azienda, nel quale si vedrebbe Turetta aggredire a mani nude Giulia Cecchettin e porre "in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte" della ragazza. Il giovane carica quindi il corpo ormai esanime di Giulia e si dilegua nella notte. Il corpo di Giulia verrà ritrovato alcuni giorni dopo in un dirupo vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone, mentre Turetta verrà arrestato dopo una fuga di una settimana in Germania.