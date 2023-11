Filippo Turetta è stato arrestato in Germania

Filippo Turetta, il giovane di 22 anni indagato per l'omicidio di Giulia Cecchettin, è stato arrestato in Germania. Il giovane si stava spostando in auto, sembra a bordo della sua Fiat Punto nera, quando è stato arrestato in a Sud del Paese. Stando a quanto trapelato dunque il ragazzo non si sarebbe costituito come pure gli era stato chiesto dalla famiglia. Avrebbe invece tentato di proseguire la sua fuga iniziata ormai da più di sette giorni. Le circostanze della cattura non sono ancora note. Ora sarà un giudice tedesco a dover valutare il Mae, ossia il mandato di arresto europeo, e a decidere sulla consegna di Filippo Turetta alle autorità italiane. Il 22enne deve rispondere di omicidio. Intanto, secondo quanto trapela dalle primi analisi sul corpo di Giulia, la ragazza era già morta quando è stata gettata nel dirupo. Le coltellate alla testa e al collo sarebbero state diverse e molto profonde.

L'omicidio e la fuga

Dei due ragazzi si erano perse le tracce dalla sera di sabato scorso, 11 novembre, data dell'ultimo avvistamento: erano stati visti al centro commerciale 'Nave de vero' di Marghera, e poi in un parcheggio di Vigonovo, a poca distanza dall'abitazione della ragazza, dove tra i due c'era stato un litigio.

Dì lì l'inizio della fuga ricostruita grazie a immagini girate in diverse parti d'Italia. A Zero Branco, 43 minuti dopo la mezzanotte tra sabato e domenica la seconda registrazione. Seguendo una strada secondaria l'auto è quindi scesa a Barcis, percorrendo l'arteria lungolago e poi transitando lungo l'intera Valcellina, passando per Claut e Cimolais. Un fermo immagine delle 7.37 ha ripreso poi la Punto a Palafavera, nella bellunese Val di Zoldo. Ancora un passaggio, nella giornata domenica 12, a Ospitale di Cortina, in provincia di Belluno.

Per una settimana intera la targa della Grande Punto nera ha fatto il giro di social e televisioni, in un accorato appello globale a segnalare la presenza del mezzo a chiunque lo riconoscesse. L'ultimo frame è arrivato dall'Austria dove mercoledì scorso, a cinque giorni dalla scomparsa della coppia, il sistema targa-system, quello cioè di riconoscimento e controllo delle targhe, ha fotografato il passaggio della Grande Punto. Ora la notizia della cattura, avvenuta in Germania.

Il ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchettin

Il corpo di Giulia Cecchettin è stato trovato sabato intorno alle 11.30 in un fitto bosco da una squadra della protezione civile, in una zona impervia che si trova circa 50 metri al di sotto della strada tra Piancavallo e Barcis (Pordenone).

Sul corpo c'erano varie contusioni - probabilmente dovute alla caduta - e segni di coltellate: alle braccia e alle mani - segno che ha lottato per difendersi - ma anche sul collo e sulla testa. Bisognerà attendere l'autopsia, in programma la prossima settimana, per avere le risposte che mancano. Solo allora si potrà sapere con certezza quando è avvenuto il decesso della ragazza. Come detto però dai primi riscontri sembra accertato che quando è stata gettata nella scarpata Giulia non era più in vita.

