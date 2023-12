"Filippo Turetta la tormentava, lei aveva paura": le rivelazioni delle amiche di Giulia Cecchettin

Giulia Cecchettin aveva paura di Filippo Turetta, il suo ex fidanzato che poi si è rivelato il suo assassino. La ragazza aveva confidato alla sua amica più cara, Giulia Zecchin, di avere timore del suo ex. In un'intervista rilasciata a"Chi l'ha visto?", il programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli, l'amica della 22enne uccisa a Vigonovo, in provincia di Venezia, ha fornito ulteriori elementi che dimostrano quanto Turetta fosse possessivo nei confronti di Giulia, come sembrerebbe emergere dalle testimonianze dei familiari della ragazza, ma anche dalle chat con la sorella di Giulia e con gli amici.

La reazione violenta di Turetta in gelateria

L'amica racconta dell'appuntamento dei due ragazzi in una gelateria e della reazione spropositata di Turetta. "Lui le aveva riformulato la richiesta di tornare insieme - racconta Zecchin - e lei aveva rifiutato, al che Filippo aveva avuto una reazione spropositata: si era alzato e aveva ha sbattuto le mani sul tavolo. E Giulia mi aveva detto, "per fortuna eravamo in mezzo ad altre persone, perché ho avuto paura".

Durante il programma condotto da Sciarelli, sono stati mostrato altri messaggi della chat tra Filippo e Giulia, che confermano l'ossessione e il controllo che il 22enne aveva sulla ragazza, quand'erano ancora insieme: "Perché sei così cattiva - scriveva Filippo, riferendosi a un appuntamento di Giulia con le amiche - sai che mi fai stare male quando uscite da sole. Siete già andate a fare colazione due settimane fa". "Se la cosa succede - concludeva - davvero niente sarà più come prima".

Il rammarico della sorella Elena

In onda è intervenuta anche la sorella di Giulia Cecchettin, Elena. "Se c0è una cosa di cui mi pento è di essere stata così apertamente ostile verso Filippo Turetta perché magari per il mio modo di essere, Giulia non mi ha detto certe cose. Magari lei lo percepiva così 'Se le dico che siamo tornati insieme, la deludo'", è il rammarico della sorella della 22enne morta lo scorso primo dicembre.

"Ad esempio, lei non mi ha mai detto di avere paura di lui, una settimana prima che lui la uccidesse si erano visti in gelateria e lui aveva avuto dei comportamenti violenti sia a gesti che a parole. La sua amica le aveva chiesto in che senso e lei aveva eclissato. Io non sapevo tutto questo. Filippo per me è l'assassino di mia sorella: lui le ha tolto la vita e la libertà, le ha fatto vivere due anni infernali. Litigavano sempre, lei, tante volte, per evitare un litigio faceva quello che non voleva fare", ha raccontato Elena durante la messa in onda della trasmissione di Rai 3 "Chi L'ha Visto?" con Federica Sciarelli.