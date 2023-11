Filippo Turetta: perché la perizia psichiatrica si allontana (ma sarà decisiva). Piantedosi: "Giulia ha incontrato un criminale"

Filippo Turetta è in carcere a Verona per l'omicidio di Giulia Cecchettin: secondo le ultime indiscrezioni, sarà molto difficile per i suoi legali, in questa fase del procedimento, con le indagini ancora in corso, ottenere che venga disposta una perizia psichiatrica per accertare l'eventuale incapacità, anche parziale, di intendere e volere al momento dei fatti.

La perizia psichiatrica non è all'orizzonte

Non è un caso che nessuna istanza in tal senso sia stata depositata dalla difesa al gip. Per Turetta non risultano diagnosi pregresse di alcun tipo di problemi mentali e anche sulla base delle prime valutazioni psicologiche e psichiatriche in carcere, è improbabile che un'istanza di perizia possa essere accolta in questa fase.

Cosa accadrà dunque, realisticamente, su questo versante? Nel caso i suoi avvocati decideranno di seguire questa strada, servirebbe un lavoro difensivo con una consulenza di parte, affidata a esperti, per raccogliere materiale utile, anche attraverso incontri col detenuto, per arrivare a una richiesta di perizia psichiatrica. Non uno scenario a breve termine, forse nemmeno a medio termine. Forse accadrà direttamente al processo.

La premeditazione può voler dire ergastolo

Un incontro tra Filippo Turetta e i genitori avverrà oggi nel carcere di Verona. Il giorno dopo l'interrogatorio di garanzia in cui lo studente universitario ha confessato il delitto, c'è attesa davanti alla casa circondariale per l'arrivo dei genitori del 21enne che potranno incontrarlo, per la prima volta, dopo l'omicidio dello scorso 11 novembre.

Ieri lo studente trasformatosi in killer spietato ha confermato di aver ucciso Giulia Cecchettin. "Non voglio sottrarmi alle mie responsabilità: voglio pagare ciò che sarà giusto", ha detto. Poche righe lette davanti alla giudice. Parole scelte con cura, pesate, evidentemente concordate con i legali. Nessuna domanda, solo dichiarazioni spontanee, come suo diritto. "Sto cercando di ricostruire nella mia memoria le emozioni e quello che è scattato in me quella sera", avrebbe detto il 21enne. Un passaggio semanticamente fondamentale: quel "sarebbe scattato", quel verbo, prova ad allontanare l'ombra della premeditazione, che può voler dire ergastolo, carcere a vita.

Qual che è certo è che il tema della perizia tornerà al centro di questa drammatica vicenda giudiziaria, prima o poi. Per un motivo molto chiaro: se nel corso del processo per l'omicidio di Giulia venisse riconosciuta, da una perizia psichiatrica, un'incapacità totale, Filippo Turetta potrebbe essere assolto per la non imputabilità. Invece un vizio parziale di mente porterebbe ha uno sconto di pena consistente. Scenari al momento molto lontani.

Il cappellano del carcere: "Far scendere il silenzio"

"Far scendere il silenzio: bisogna rispettare il dolore delle persone che sono coinvolte in questa tragedia e lasciare che la giustizia possa fare con serenità il suo corso, hanno bisogno di silenzio anche loro (gli inquirenti, ndr) per lavorare, non di pressione mediatica". E' l'appello di frate Paolo Crivelli, cappellano del carcere di Verona dove è detenuto Filippo Turetta accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. "Non credo che questo tipo di informazione aiuti il popolo italiano a crescere serenamente di fronte a questo drammi, a vivere serenamente" conclude il cappellano.

Piantedosi: "Giulia ha incontrato nella sua vita un criminale"

"Giulia ha incontrato nella sua vita un criminale, che è stato il vero artefice del tragico epilogo della sua vita. Sul resto c'è un approfondimento in corso", ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ai microfoni di Nunzia De Girolamo ad Avanti Popolo su Rai3 rispondendo alla domanda sull'omicidio di Giulia Cecchettin, se poteva essere salvata. "I carabinieri hanno fatto trapelare delle motivazioni che hanno dato rispetto ai termini di quella telefonata. Io credo che bisogna fare degli approfondimenti e bisogna sempre interrogarsi su tutto quello che si può fare di più in questi casi. Questa storia di Giulia conferma delle preoccupazioni che da padre posso avere per le mie figlie come per tutte le ragazze o le donne, conoscendo qual è il livello di diffusione delle forme di prevaricazione dell'uomo sulla donna. Questa vicenda è particolarmente tragica, ha scosso tutte le nostre coscienze, e aggrava questa percezione di grande difficoltà e di grande preoccupazione", ha poi concluso.

L'autopsia sul corpo della povera Giulia Cecchettin sarà effettuata dopodomani. La data dei funerali, che saranno celebrati a Padova, non è ancora stata fissata.

