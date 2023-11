Le tre strade per Filippo Turetta e la possibile svolta nelle indagini sull'omicidio di Giulia Cecchettin

Filippo Turetta resterà in carcere a Verona e domani martedì 28 novembre potrà spiegare al giudice Benedetta Vitolo e al pm Andrea Petroni cosa lo abbia spinto lo scorso 11 novembre ad accoltellare l'ex fidanzata Giulia Cecchettin nel parcheggio a 150 metri da casa (come denunciato da un testimone oculare) per poi ucciderla - verosimilmente - facendole sbattere la testa in terra nell'area industriale di Fossó (come dalle evidenze delle videocamere di sorveglianza). Dopo aver incontrato in carcere Filippo Turetta, il suo avvocato difensore, Giovanni Caruso, ha annunciato che non presenterà istanza al Riesame per chiedere la scarcerazione e ai giornalisti ha risposto che Filippo "sta bene".

Il 21enne studente universitario ora ha tre strade davanti a sé: tacere davanti al gip, rispondere alle domande o rilasciare dichiarazioni spontanee con cui eventualmente ammettere le proprie colpe e chiedere scusa alla famiglia Cecchettin. Il 21enne ha confessato l'omicidio quando è stato catturato in Germania dopo una fuga di oltre mille chilometri, rivelazioni che non hanno valore se non ripetute davanti al giudice nell'interrogatorio di garanzia. Il pubblico ministero potrebbe aggravare le accuse contestando la premeditazione - per aver acquistato del nastro adesivo alcuni giorni prima dell'ultima cena con Giulia - e l'occultamento di cadavere per aver provato a disfarsi della vittima lasciandola vicino al lago di Barcis.

Venerdì 1 dicembre è invece in programma l'autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin mentre ai Ris di Parma saranno affidate le indagini sull'auto, sui due coltelli e sulle macchie di sangue.

Filippo Turetta e la perizia psichiatrica

Cosa succederà dunque domani? L'avvocato Caruso, docente di diritto penale all'Università di Padova, potrebbe consigliare al proprio assistito di tacere e prendere così tempo per far decantare l'attenzione su un caso che ha scosso profondamente l'opinione pubblica. Non esclusa anche la richiesta di una consulenza di parte sulle condizioni psichiche del ragazzo che oggi ha incontrato nel carcere Montorio uno psicologo, un educatore e il cappellano

In corso anche gli accertamenti sul libro per bambini posato accanto al corpo senza vita di Giulia e per capire se la ragazza avesse le mani legate col nastro adesivo, ipotesi al momento smentita dagli inquirenti.