Giulia Cecchettin: l'ipotesi del doppio passaggio dell'auto e il giallo della chiamata al 112

Sarà in Italia la mattina di sabato 25 novembre Filippo Turetta, il 22enne arrestato in Germania per l'omicidio dell'ex fidanzata, Giulia Cecchettin. Il giovane, come confermato dal legale Giovanni Caruso, un aereo dell'Aeronautica militare partirà alle ore 8 da Roma, e arriverà alle 10 a Francoforte, dove gli agenti prenderanno in custodia Turetta, prima del rientro in Italia con partenza alle 10.45, con destinazione Venezia. Nel frattempo le indagini delle forze dell'ordine si stanno concentrando su alcuni indizi che potrebbero aggravare le accuse nei confronti del giovane con la premeditazione. Filippo aveva pianificato l'omicidio di Giulia? In questa fase il condizionale rimane d'obbligo, ma sono diversi gli indizi che potrebbero far pensare a un gesto premeditato e organizzato nel dettaglio. Dall'arma del delitto ai vestiti di ricambio che Turetta aveva in auto, fino al denaro in contanti e il presunto sopralluogo nella zona dell'aggressione qualche ora prima del delitto.

Il coltello in auto

Il primo elemento sui cui occorre fare chiarezza è il coltello da 12 centimetri trovato nell'auto di Turetta dalla polizia tedesca. Il giovane avrebbe raccontato agli agenti di aver pensato di usare l'arma contro se stesso, ma di non aver avuto il coraggio. Sulla gola del ragazzo, sempre secondo il rapporto dei poliziotti tedeschi, non ci sarebbero ferite o segni di tagli, a differenza delle caviglie e delle mani, dove invece sarebbero evidenti i segni della colluttazione avuta con Giulia. Filippo era andato armato all'appuntamento con la sua ex? Un'eventuale risposta positiva a questa domanda potrebbe essere decisiva per il cambio di accusa anche se, come confermato dal procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, titolare dell’inchiesta, al momento la premeditazione può rientrare, al limite, nel campo delle ipotesi. Poi c'è l'altro coltello, quello rinvenuto sul luogo dell'omicidio a Fossò, dove sono state rinvenute anche delle tracce di sangue e del nastro adesivo, che il giovane avrebbe utilizzato per immobilizzare la vittima e impedirle di chiedere aiuto. Una valutazione più chiara potrà essere fatta soltanto dopo il ritorno di Turetta in Italia e soprattutto dopo il rientro dell'auto, che al momento si trova ancora in Germania.

I soldi e i vestiti di ricambio

Turetta era anche in possesso di diverse centinaia di euro in contanti, altro elemento che potrebbe far pensare a una fuga pianificata per evitare prelievi con il bancomat, che avrebbero fornito alle forze dell'ordine indizi sui suoi spostamenti. Un altro punto da chiarire riguarda i vestiti del giovane, che al momento dell'arresto non presentavano macchie di sangue: "In una borsa - scrivono sempre gli agenti tedeschi - un cambio e un paio di scarpe, imbrattate di sostanza ematica". Filippo quindi aveva portato degli abiti puliti, con cui si sarebbe cambiato dopo il delitto.

Il presunto sopralluogo e la chiamata al 112

Gli inquirenti si stanno concentrando anche sulle immagini registrate dalle telecamere zona industriale di Fossò, dove è avvenuta l'aggressione nei confronti di Giulia. Uno dei filmati, quello delle 23.40, riprende appunto il momento in cui Turetta si scaglia contro la 22enne, per poi caricarla in auto. Un secondo video invece, registrato intorno alle 17 dello stesso giorno, quindi alcune ore prima del delitto, mostrerebbe il passaggio di una Punto Nera come quella di Turetta. Una sorta di sopralluogo che, se confermato, renderebbe l'ipotesi della premeditazione ancora più concreta. Sempre quella sera, l'11 novembre scorso, il vicino di casa dei Cecchettin avrebbe chiamato il 112 per un litigio in corso in un parcheggio, ma nell'ordinanza del gip non c'è traccia dell'intervento di pattuglie quella sera. Il testimone agli operatori del 118 ha riferito di aver sentito una donna urlare, mentre veniva presa a calci da un uomo e caricata su un'auto, di cui non è riuscito a prendere la targa. Perché nessuno è intervenuto? Un'altra domanda che attende risposta. Sabato il 22enne tornerà in Italia e interrogato, mentre ulteriori elementi potrebbero arrivare venerdì 1° dicembre, giorno in cui è prevista l'autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin, esame che potrà aiutare a stabilire con maggiore certezza la dinamica di questo omicidio.

