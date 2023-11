Filippo Turetta, cosa succede da oggi: in cella singola sorvegliato a vista, le "leggi del carcere" e tutte le aggravanti da ergastolo

Torna in Italia Filippo Turetta, e sarà recluso in carcere a Verona. Sarà in cella da solo, sorvegliato a vista 24 ore su 24 poiché avrebbe espresso intenti suicidari. L'interrogatorio di garanzia avverrà non prima di lunedì. Dalle indagini, intanto, si fa strada l'ipotesi della premeditazione: Turetta avrebbe acquistato in anticipo lo scotch trovato nella zona dove avvenne l'ultima aggressione a Giulia Cecchettin. Gli inquirenti sono al lavoro per valutare se contestargli o meno anche il reato di occultamento di cadavere e l'aggravante della crudeltà.

Filippo Turetta sul volo militare e il reparto "protetto" in carcere

Filippo Turetta è accusato del sequestro e dell'omicidio di Giulia Cecchettin. Torna in Veneto dalla Germania con un volo militare predisposto dallo Scip, il Servizio per la cooperazione internazionale della polizia, che decollerà da Francoforte in mattinata. Non su un aereo di linea, per evitare contatti con altri passeggeri "anche per la sua sicurezza", visto il clamore mediatico e l'impatto sull'opinione pubblica per il delitto di Vigonovo. Ormai lo studente di ingegneria è una persona tristemente nota.

Proprio per questo, per sicurezza, il ministero della Giustizia ha deciso che il ventiduenne non sarà detenuto nel carcere di Venezia, ma in quello di Verona-Montorio, distante più di cento chilometri. Atterrato in Italia, a Turetta sarà notificata l'ordinanza che dispone il carcere nei suoi confronti per il sequestro e l’omicidio volontario aggravato della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin.

A breve le accuse potrebbero aggravarsi (facendo sì che l'ergastolo diventi un rischio più concreto che mai): la procura potrebbe contestargli la premeditazione e l'occultamento di cadavere. Filippo Turetta oggi o domani avrà colloqui medici di rito, poi entrerà in un reparto "protetto". I reparti per protetti sono quelli riservati agli autori di crimini che per le "leggi" del carcere rischiano di diventare bersaglio degli altri detenuti. Ma serve anche per evitare che possa compiere gesti autolesionistici.

I "protetti" sono detenuti che non possono vivere nelle sezioni comuni perché hanno tenuto comportamenti contrari all'etica della maggioranza della popolazione detenuta (collaborare con la giustizia, compiere reati di natura sessuale, in special modo la pedofilia). Le cosiddette sezioni "protette" ospitano quindi categorie di detenuti molto diverse tra loro, tutti accomunati dall'essere considerati dalla giustizia in pericolo di incolumità personale: non possono vivere nelle sezioni comuni per condizioni personali, per ragioni processuali o detentive.

Tutte le aggravanti e il rischio ergastolo per Turetta

Filippo Turetta non avrà compagni di cella. Sarà da solo, sorvegliato 24 ore su 24, a sua tutela, dato che durante i primi interrogatori con la polizia tedesca avrebbe manifestato intenti suicidari. Nei giorni scorsi aveva detto di non aver avuto il coraggio di farla finita dopo aver ucciso Giulia Cecchettin. La difesa valuterà se chiedere o meno una perizia psichiatrica.

Le indagini sull'omicidio Cecchettin sono tutt'altro che concluse. Gli inquirenti si concentrano sulle aggravanti delle accuse, che potrebbero portare a una condanna al carcere a vita. In primis, la premeditazione, perché si è scoperto dell'acquisto online, nei giorni precedenti, del nastro adesivo argentato usato la notte dell'omicidio (probabilmente per non fare urlare la vittima). Adesso ci si concentra su quando e come ha acquistato o è entrato in possesso dei sacchi neri trovati intorno al cadavere della povera Giulia nel canalone vicino al lago di Barcis, i guanti e i coltelli (almeno due quelli trovati) usati dall'assassino. Si indaga anche su presunti sopralluogo nella zona industriale di Fossò, scenario della seconda violenta aggressione. Il fatto che il giorno dell'omicidio avesse con sé centinaia di euro in contanti (non ha mai usato bancomat durante la fuga verso nord) potrebbe essere un ulteriore elemento di premeditazione. Aggravante che porterebbe la pena massima prevista all'ergastolo, con l'impossibilità, da codice, di chiedere il rito abbreviato.

C'è anche l'ipotesi della contestazione dell'aggravante della crudeltà. Per questo, sarà essenziale comprendere la sequenza temporale delle ferite: quali coltellate sferrateb quando Giulia era ancora viva, e quali e quante infertre dopo che Cecchettin era ormai cadavere. I primi esami avrebbero messo in luce alcune lesioni senza segni di sanguinamento. Potrebbe aver continuato a colpire il corpo, martoriato, anche quando la sua ex fidanzata, che l'aveva lasciato ad agosto, era ormai morta.

"Allo stato, non avendo ancora avuto alcun contatto con il mio assistito, né avendo potuto accedere agli atti del procedimento, qualsiasi dichiarazione da parte mia sarebbe, oltre che non autorizzata, in ogni caso inappropriata e prematura", commenta Giovanni Caruso, legale di Filippo Turetta. "Mi riservo - prosegue Caruso - di fornire eventuali informazioni di pubblico interesse, nel rispetto congiunto sia del diritto all'informazione, sia del riserbo personale e investigativo, una volta presi contatti col mio assistito ed esaurite le imminenti attività giudiziarie".

I funerali di Giulia Cecchettin a Padova

Si svolgeranno nella Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle a Padova, i funerali di Giulia Cecchettin, la cui data non è ancora stata fissata. La decisione è stata presa in accordo tra la Diocesi padovana, la famiglia di Giulia, la parrocchia e l'amministrazione comunale di Saonara (Padova), dove inizialmente era stata decisa la celebrazione dell'ultimo saluto.

Lo spostamento di sede è stato deciso perché per le esequie si prevede un grande afflusso di persone, e la situazione logistica, sia a Saonara che a Vigonovo, potrebbe non garantire la sicurezza e la partecipazione. Santa Giustina è una delle più grandi basiliche del mondo, ed è una chiesa parrocchiale diocesana, sede di una comunità di monaci benedettini. La data del funerale di Giulia Cecchettin sarà concordata solo dopo l'autopsia, in programma il primo dicembre.

