Filippo Turetta e la perizia psichiatrica per "un ragazzo d'oro che aiutava gli altri"

Emergono nuovi dettagli sul caso dell'omicidio di Giulia Cecchettin, per cui è accusato l'ex fidanzato Filippo Turetta (ora in carcere in Germania, in attesa che si concludano le procedure per l'estradizione in Italia). L'avvocato del 22enne, Emanuele Compagno, ritiene che una perizia psichiatrica possa essere utile per valutare la capacità di intendere e di volere del suo assistito. "È molto presto per pensarci, però è ovvio che se ce ne sarà bisogno, la faremo", ha detto. Secondo il legale, questo tipo di aspetto "va indagato perché nessuno finora aveva avuto alcun sospetto su Filippo, un ragazzo descritto da tutti, anche dai genitori, come dedito allo studio, allo sport, un ragazzo d'oro che aiutava gli altri".

"La testa di Filippo non ha funzionato, il maschilismo non c'entra"

Nelle ultime ore hanno parlato anche i genitori di Filippo, Nicola Turetta e la moglie Elisabetta, rilasciando un'intervista al Corriere della Sera. Sull'eventuale premeditazione dell'omicidio di Giulia Cecchettin, il padre di Turetta ha detto che "mi sembra impossibile. Ma poi dicono dello scotch, del coltello, non so cosa pensare... forse voleva sequestrarla per non farle dare la tesi e poi la situazione è degenerata. Secondo noi, gli è scoppiata qualche vena in testa. Non c'è davvero una spiegazione".

"Parlano di possesso, maschilismo, incapacità di accettare che lei fosse più brava di lui. Non è assolutamente niente di tutto questo. Io sono convinto che qualcosa nel suo cervello non abbia più funzionato", ha aggiunto il padre. "Proviamo un immenso dolore per la povera Giulia. Siamo vicini alla sua famiglia, siamo devastati per quello che è accaduto. Pensiamo in continuazione a lei. Ci fa male vederci additare come genitori inadeguati, come una famiglia simbolo del patriarcato", racconta ancora il genitore del 22enne.

L'ok all'estradizione e gli ultimi accertamenti

Oggi, intanto, il presidente del tribunale regionale tedesco di Naumburg ha dato il via libera alla consegna all'Italia del ragazzo accusato di aver ucciso l'ex fidanzata. In un comunicato diffuso stamattina, il magistrato afferma che, sulla base della documentazione allegata al mandato di arresto europeo contro Turetta, "non ci sono ostacoli" alla consegna dell'indagato alle autorità italiane, e sottolinea che lo stesso Turetta l'ha accettata. La procura tedesca ha fatto sapere che Turetta potrebbe essere consegnato all'Italia "in alcuni giorni", dopo la richiesta di estradizione fatta dal nostro paese.

I reati di cui sarà chiamato a rispondere, al momento, sono omicidio volontario aggravato dal vincolo affettivo e sequestro di persona. Potrebbero venirgli contestate anche le aggravanti della crudeltà e della premeditazione. Le indagini intanto proseguono, così come gli accertamenti tecnici. La polizia tedesca ha ritrovato un coltello nell'auto dentro la quale Filippo Turetta è stato trovato, fermo, lungo l'autostrada A9 a Bad Durremberg, nei pressi di Lipsia. L'arma è stata sequestrata, così come la Punto nera su cui il giovane era fuggito e tutti gli effetti personali che Turetta, ora in una cella nel penitenziario di Halle, ha portato con sé nel suo viaggio tra Vigonovo e la Germania.

Anche in Italia procedono gli accertamenti, compreso quello su un coltello spezzato trovato nel luogo dell'aggressione, a Fossò (Venezia). Per ricostruire con esattezza cosa sia accaduto a Giulia, ai magistrati della procura di Venezia servono anche l'esito dell'esame autoptico e gli accertamenti tecnici sui tanti reperti raccolti dai carabinieri.

