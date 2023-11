Filippo Turetta: l'ipotesi della perizia psichiatrica e l'aggravante della premeditazione

Sull'omicidio di Giulia Cecchettin potrebbe essere disposta una perizia psichiatrica per valutare le capacità di intendere e volere di Filippo Turetta. La richiesta verrà probabilmente avanzata dalla difesa stessa del ragazzo, come ha annunciato due giorni fa il legale Emanuele Compagno. "Vogliamo chiedere una perizia psichiatrica. Perché escluderla? Vogliamo farlo non per esonerare il ragazzo dalle sue responsabilità. Ma per capire fino in fondo cosa c'è stato nella sua mente".

L'articolo 88 del codice penale prevede la non imputabilità di chi "nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere", mentre l'articolo successivo si sofferma sul caso del vizio parziale di mente e dispone che la pena venga diminuita qualora lo stato di infermità sia tale "da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso". Il fatto che venga richiesta - ed eventuale effettuata - una perizia psichiatrica non deve comunque scandalizzare né significa che Turetta beneficerà automaticamente di uno sconto di pena. La decisione finale in ogni caso compete al giudice.

Cosa rischia Filippo Turetta

Al momento il giovane è accusato di omicidio volontario e sequestro di persona, ma l'ipotesi di reato potrebbe essere riformulata. Nel codice penale italiano, la pena prevista per l'omicidio va da un minimo di 21 anni all'ergastolo nel caso in cui ci siano delle aggravanti come quella dei futili motivi o della premeditazione. Benché non esista una legislazione ben definita, secondo varie sentenze della Cassazione, la premeditazione viene riconosciuta quando viene accertato che l'assassino abbia maturato inequivocabilmente la decisione di uccidere e che tra il proposito delittuoso e l'azione intercorra un determinato lasso di tempo.

Nel caso dell'omicidio di Giulia Cecchettin gli elementi chiave sono l'arma o le armi da taglio utilizzate da Turetta (le aveva portate con sé?) o ad esempio lo scotch adesivo che il giovane avrebbe usato per impedire a Giulia di chiedere aiuto. Il papà del giovane ha ipotizzato che Filippo non volesse uccidere Giulia. "Forse - ha detto al ‘Corriere' - voleva sequestrarla per non farle dare la tesi e poi la situazione è degenerata". Un'ipotesi che potrebbe essere utilizzata dalla difesa per sostenere la tesi di un delitto non premeditato, ma maturato nel momento. Nel frattempo però potrebbero emergere altri elementi che cambiano il quadro indiziario. Le indagini sono nelle fasi iniziali.

