Filippo Turetta andrà a processo e non chiederà la perizia psichiatrica: "Ha compiuto un processo di maturazione"

Filippo Turetta ha rinunciato all'udienza preliminare prevista per il 15 e 18 luglio, accettando quindi di andare direttamente a processo davanti alla corte d'Assise per l'omicidio di Giulia Cecchettin. A comunicarlo è Giovanni Caruso, l'avvocato difensore del 22enne. La scelta, spiega il legale, è la conseguenza di un "percorso di maturazione personale del gravissimo delitto commesso, e della volontà che la giustizia faccia il proprio corso nei tempi più rapidi possibili e nell'interesse di tutti".

La notizia, sottolinea Caruso, è stata data "al solo fine di prevenire possibili speculazioni, e i processi alle intenzioni in ordine alle scelte difensive". Turetta, si legge, "esercitando il diritto previsto dall'art. 419 comma 5 del codice di procedura penale, ha deciso, d'intesa con i suoi difensori, di rinunciare all'udienza preliminare già fissata per le date del 15 e 18 luglio".

Niente perizia psichiatrica

Il legale ha fatto sapere anche che non richiederà la perizia psichiatrica: "Non è intenzione della difesa, né di Filippo Turetta, contrariamente a quanto preannunciato senza titolo e a sproposito dalla grancassa mediatico-giudiziaria chiedere che l'imputato venga sottoposto a perizia psichiatrica", fatta salva "ogni diversa valutazione dell'autorità giudiziaria", che resta "ovviamente impregiudicata".

La confessione sugli ultimi istanti di Giulia

Negli scorsi giorni sono stati resi noti alcuni passaggi dell'interrogatorio di Turetta nei quali il 22enne ha ricostruito gli ultimi istanti della vita di Giulia Cecchettin, ammettendone il brutale omicidio. La serata trascorsa in un centro commerciale a Marghera, dove la studentessa in ingegneria biomedica aveva cercato una gonna e un paio di scarpe per la cerimonia di laurea ormai prossima. La cena insieme al McDonald's, poi il viaggio di ritorno, con l'auto di Turetta che si ferma in un parcheggio a 150 metri dell'ex fidanzata.

"Volevo darle un regalo, una scimmietta mostriciattolo. Con me avevo uno zainetto che conteneva altri regali: un'altra scimmietta di peluche, una lampada piccolina, un libretto di illustrazioni per bambini. Lei si è rifiutata di prenderlo. Abbiamo iniziato a discutere", ha detto il 22enne davanti al pubblico ministero di Venezia Andrea Petroni. "Mi ha detto che ero troppo dipendente, troppo appiccicoso con lei. Voleva andare avanti, stava creando nuove relazioni, si stava 'sentendo' con un altro ragazzo". L'ossessione di Filippo per l'idea che Giulia potesse aver avviato una nuova frequentazione traspare dai messaggi che i due si sono inviati pochi giorni prima della morte di Giulia. "Mi stai facendo paura", scrive lei.

Dopo la lite in macchina scatta l'aggressione. "Ho urlato che non era giusto, che avevo bisogno di lei, che mi sarei suicidato. Lei ha risposto decisa che non sarebbe tornata con me. È scesa dalla macchina, gridando 'Sei matto, lasciami in pace'", ha riferito ancora Turetta al pm. "Ero molto arrabbiato. Prima di uscire anch'io, ho preso un coltello dalla tasca posteriore del sedile del guidatore. L'ho rincorsa, l'ho afferrata per un braccio tenendo il coltello nella destra. Lei urlava 'aiuto' ed è caduta. Mi sono abbassato su di lei, le ho dato un colpo sul braccio, mi pare di ricordare che il coltello si sia rotto subito dopo. Allora l'ho presa per le spalle mentre era per terra. Lei resisteva. Ha sbattuto la testa. L'ho caricata sul sedile posteriore", ha proseguito.

Dopodiché Turetta mette in moto e si dirige verso la zona industriale di Fossò, poco distante. "Mentre eravamo in macchina lei ha iniziato a dirmi 'cosa stai facendo? Sei pazzo? Lasciami andare'. Era sdraiata sul sedile, poi si è messa seduta. Si toccava la testa. All'inizio pensavo solo a guidare. Poi ho iniziato a strattonarla e tenerla ferma con un braccio". "C'eravamo fermati in mezzo alla strada, ho provato a metterle lo scotch sulla bocca, non mi ricordo se lei se lo è tolto o è caduto da solo perché non l'avevo messo bene. Si dimenava. È scesa e ha iniziato a correre. Poi anch'io sono sceso", è andato avanti il 22enne. "Avevo due coltelli nella tasca in auto dietro al sedile del guidatore", ha precisato. Uno l'avevo lasciato cadere a Vigonovo. Ho preso l'altro e l'ho rincorsa. Non so se l'ho spinta o è inciampata. Continuava a chiedere aiuto. Le ho dato, non so, una decina, dodici, tredici colpi con il coltello. Volevo colpirla al collo, alle spalle, sulla testa, sulla faccia e poi sulle braccia". L'autopsia rivelerà che sono state 75 in tutto le coltellate inferte al corpo di Giulia Cecchettin, la cui morte è sopraggiunta per lo shock emorragico causato dalle coltellate e dal colpo alla testa.