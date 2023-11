La confessione di Filippo Turetta: "Ho pensato di farla finita ma mi è mancato il coraggio"

Filippo Turetta ha raccontato ai poliziotti tedeschi che lo hanno arrestato di avere pensato più volte di suicidarsi. Questo dopo aver ucciso a coltellate a Vigonovo (Venezia) l'ex fidanzata, la coetanea 22enne Giulia Cecchettin, la notte di sabato 11 novembre. "Ho pensato più volte di farla finita nel corso della fuga", si legge in una sua dichiarazione messa a verbale dalle forze dell'ordine tedesche. "Ho ammazzato la mia fidanzata, ho vagato questi sette giorni perché cercavo di farla finita, ho pensato più volte di andarmi a schiantare contro un ostacolo e più volte mi sono buttato un coltello contro la gola ma non ho avuto il coraggio di farla finita", ha proseguito Turetta.

L'omicida di Giulia Cecchettin presentava ferite alle mani e alle caviglie quando si è consegnato ai poliziotti tedeschi. È stato fermato mentre si trovava con l'auto ferma a luci spente sulla corsia di emergenza di una autostrada vicino a Lipsia. Il corpo di Giulia era stato trovato poche ore prima nel lago di Barcis.

La polizia tedesca aveva rinvenuto nella borsa di Filippo Turetta un coltello da cucina con una lama di dodici centimetri, probabilmente l'arma del delitto, un paio di guanti e un telefono cellulare. La borsa si trovava all'interno della Punto nera dove vi erano anche tracce di sangue, così come sulle scarpe e sui vestiti del 22enne. Sarebbero stati trovati infine circa 300 euro in contanti; altri accertamenti sono in corso sull'eventuale acquisto di una scheda Sim straniera per poter utilizzare il telefonino senza venire tracciato.

Il nulla osta all'estradizione

Filippo Turetta ora si trova in carcere nel penitenziario di Halle e con il nulla osta del tribunale tedesco si procederà con l'estradizione in Italia. "Filippo ha acconsentito all'estradizione semplificata, e non sono più evidenti ostacoli all'estradizione, per eseguire l'estradizione non è necessaria un'ulteriore decisione del tribunale", si legge nel nulla osta del Tribunale regionale superiore di Naumburg. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ringraziato la giustizia tedesca per i tempi rapidi con i quali ha operato. Nelle prossime ore Filippo dovrebbe essere trasferito in Italia. Il ministero della Giustizia chiederà a stretto giro a quello dell'Interno di mettere a disposizione del personale per "scortarlo in Italia" con un volo di linea. Secondo quanto si apprende l'estradizione avverrà tra qualche giorno.

La difesa di Filippo Turetta non esclude di chiedere l'effettuazione di una perizia psichiatrica sul giovane come spiegato dall'avvocato del giovane Emanuele Compagno. "Perché non dovremmo escludere - è stato detto - di ricorrere a una perizia? Questo non per esonerare il ragazzo da ogni responsabilità, ma questo per capire davvero fino in fondo che cosa c'è stato nella mente".

L'omicidio di Giulia Cecchettin

L'ultimo incontro tra Giulia Cecchettin e Filippo Turetta è avvenuto in un Mc Donald's al centro commerciale di Vigonovo, come testimonia un transazione per 17 euro sulla carta di credito di Giulia: lei gli aveva offerto la cena. Poi nel parcheggio di una scuola dell'infanzia a 150 metri da casa Cecchettin le grida di Giulia "così mi fai male". A sentirle un vicino di casa, Marco Musumeci, che intorno alle 23:18 chiama il 112 segnalando un'aggressione con violenti calci a una donna in terra. Poi una macchina si allontana. In quel punto sono state trovate tracce di sangue e un coltello da cucina di 21 centimetri, senza manico, assieme a un'impronta di calzatura, sporca di sangue. A Fossò, a 6 chilometri di distanza, le telecamere di sorveglianza ritraggono Giulia, pare ferita ma non gravemente, cercare di fuggire venendo inseguita e raggiunta da Filippo, che la scaraventa a terra; lei cade all'altezza del marciapiede e non si muove più. L'aggressore la muove, poi va di corsa a prendere la macchina, la carica probabilmente nel sedile posteriore. Sono le 23:40. Sullo spigolo di quel marciapiede sono stati poi trovati ancora sangue con capelli, e un pezzo di nastro telato argentato probabilmente applicato alla vittima per impedirle di parlare. Alle 23:50 la Punto nera inizia la fuga tra le province di Venezia, Treviso fino alle 9:07 del 12 novembre quando viene registrata percorrere la strada da Cortina in direzione Dobbiaco e poi su verso la Germania, dove la fuga termina sulla corsia di emergenza dell'autostrada.

