Parcheggia su una strada in salita, poi il dramma: farmacista di 40 anni muore travolta dalla sua auto

Una donna di 40 anni, Filomena La Montagna, è morta mentre stava andando a lavoro, travolta dalla sua stessa auto. La tragedia è avvenuta nella mattina di oggi, martedì 10 ottobre, a Casalnuovo, in provincia di Napoli: la farmacista, originaria di Marigliano ma residente a Somma Vesuviana, è deceduta dopo essere stata travolta dalla sua stessa automobile, una 500 XL, parcheggiata in una strada in salita.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che la 40enne non appena scesa dalla vettura, parcheggiata su una strada in pendenza, avrebbe notato subito che qualcosa non andava. Ha provato a fermare la 500, che ha centrato in pieno un altro veicolo, finendo però incastrata tre le due automobili. La dinamica è ancora da definire: non è chiaro se l'automobile si sia spostata per un malfunzionamento o per il mancato inserimento del freno a mano.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale di Casalnuovo di Napoli, insieme ai carabinieri e ai soccorsi del 118: inutili i tentativi dei medici, per la 40enne non c'è stato nulla da fare. La donna, che lavorava da un mese in quella farmacia, lascia il marito e una figlia di soli due anni e mezzo. L'area dell'incidente è stata chiusa. I due veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro penale a disposizione dell'autorità giudiziaria, per eventuali ulteriori rilievi. La salma è stata restituita alla famiglia.

