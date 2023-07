Fingono un malore e chiamano il 118 per avere un passaggio in centro città

Hanno finto un malore per avere un passaggio sull'autoambulanza fino a Riccione. Al posto di camminare, chiamare un taxi, cercare un autobus per spostarsi dalle campane alla città balneare, due ventenni hanno scelto di abusare dei mezzi di soccorso per raggiungere la destinazione che distava qualche decina di chilometri. Una sceneggiata che è stata ripresa dal telefonino e poi postata su TikTok con l'unico obiettivo di fare visualizzazioni e vantarsi di quello che è a tutti gli effetti un reato anche grave: procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. "Ragazzi siamo sperduti in campagna e adesso risolviamo la situazione", si sente dire da uno dei due giovani nel filmato prima che partisse la chiamata al 118.

A mettere in atto la messinscena due ragazzi che, domenica mattina, si sono ritrovati lungo via Piane nella zona industriale di Coriano. Non riuscendo a trovare un passaggio verso la Riviera ecco l'alzata d'ingegno: una telefonata al 118. Uno dei ragazzi, entrambi 20enni, ha chiamato il numero dedicato alle emergenze e iniziato il teatrino con l'operatore. Con voce preoccupata, ma nascondendo le sghignazzate, ha spiegato che l'amico si era sentito mare improvvisamente e che non dava più segnali di ripresa.

Lo stesso "moribondo", nel video, fatica a trattenere le risate mentre il compagno traccia un quadro estremamente serio delle sue condizioni tanto che alla fine dalla centrale operativa scatta un allarme da codice rosso e in via Piane vengono inviate a sirene spiegate sia l'ambulanza che l'auto col medico a bordo. Stando quanto riportato da RiminiToday, al loro arrivo i sanitari si sono resi conto immediatamente che la situazione non era così critica, con tutti i parametri del presunto collassato che erano più che nella norma, ma dietro le sue continue insistenze sul fatto che stesse male alla fine lo hanno caricato a bordo e insieme all'amico trasportato al "Ceccarini" di Riccione.

Naturalmente i due, dopo essere stati registrati al pronto soccorso, si sono allontanati dal nosocomio facendo perdere le loro tracce salvo poi vantarsi della bravata sui social. L'Ausl, in una nota ufficiale, ha annunciato di aver denunciato gli autori del video con il dottor Maurizio Menarini, direttore Centrale Operativa 118 ed Emergenza Territoriale Romagna che ha dichiarato: "Fenomeni vergognosi e in nessun modo giustificabili, come quello riportato nel video, devono ancora di più far riflettere sulla necessità di difendere il valore del servizio sanitario pubblico e sulla diffusione di una cultura civica". Intanto i carabinieri di Riccione sono già al lavoro per risalire all’identità dei due giovani.