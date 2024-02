"C'è un pacco ordinato da tuo nipote", poi la richiesta di denaro: smascherato il finto corriere

Un 19enne originario di Napoli è stato arrestato dai carabinieri di Caserta dopo aver tentato l'ennesimo colpo con la tecnica del "finto corriere". Non era la prima volta che il giovane riusciva ad incassare denaro affermando di dover consegnare un pacco. Ma l'ultimo tentativo non è andato a buon fine: come di consueto, il 19enne si era preannunciato con una telefonata nella quale spiegava di dover consegnare un pacco ordinato dal nipote della donna, una 85enne alla quale il giovane ha chiesto il pagamento di 1400 euro in contanti. L'anziana, però, si è insospettita e ha rifiutato categoricamente di consegnargli una tale somma. A quel punto è scattata l'aggressione.

Le minacce e la rapina

Di fronte al rifiuto, il 19enne ha minacciato l'anziana e un suo parente presente in quel momento in casa di ritorsioni violente se non gli avessero dato i contanti richiesti. Come riporta CasertaToday, il giovane si è fatto consegnare anche la fede nuziale e i gioielli dell'anziana per poi allontanarsi a piedi.

Non appena il truffatore ha lasciato l'abitazione, però il parente dell'anziana ha allertato le forze dell'ordine che sono giunte sul posto fermando il 19enne, subito identificato.

La perquisizione ha permesso di recuperare anche i 1000 euro sottratti nella stessa giornata ad una seconda vittima, una 89enne casertana, anche lei raggirata con la stessa tecnica. Il 19enne è stato arrestato e accompagnato ai domiciliari, dove si trova attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria.