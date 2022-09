Sedia a rotelle imbottita con 13 chili di cocaina: smascherato corriere finto disabile

Un giovane si fingeva disabile per trasportare droga, ricevendo assistenza speciale ed evitando i controlli. A smascherarlo, all'aeroporto di Malpensa (Varese), sono stati gli uomini della Guardia di finanza grazie al fiuto di "Crai", cane dell'unità cinofila operativa nello scalo.

Il 30enne spagnolo, proveniente dalla Repubblica Dominicana, aveva imbottito la sedia a rotelle con 13 chili di cocaina: è stato arrestato. La vendita dello stupefacente avrebbe fruttato più di un milione e mezzo di euro.

Il passeggero è giunto alla sala arrivi in sedia a rotelle elettrica, naturalmente assistito da un ignaro membro del personale aeroportuale. La guardia di finanza però aveva già messo gli occhi su quel volo, in base all’analisi degli indici di rischio per provenienza dell’aereo e perché proprio quella tratta era stata già usata in passato dai narcotrafficanti. I cani antidroga si sono dunque messi al lavoro.

Crai ha segnalato con insistenza la carrozzina elettrica assistita sulla quale si spostava il passeggero apparentemente affetto da disabilità. I controlli hanno portato alla luce nascosti all’interno delle imbottiture in pelle della sedia a rotelle degli involucri in plastica con 11 panetti di cocaina purissima.

L'uomo è stato trasferito (sulle sue gambe) al carcere di Busto Arsizio in stato di arresto a disposizione dell'autorità Giudiziaria.