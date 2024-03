Vive per un anno in alberghi di lusso senza pagare: nei guai un finto top manager

La storia ricorda quella di una commedia degli anni novanta con Massimo Boldi e Christian De Sica, ma in questo caso è tutto vero. Un uomo di 46 anni, A.F.R. le sue iniziali, per oltre un anno ha alloggiato in alcuni alberghi di lusso dell'Alto Adige, per poi dileguarsi senza pagare il conto dovuto. L'ingegnoso truffatore, secondo quanto emerso dalle indagini, arrivava nelle strutture a bordo di auto di lusso prese a noleggio e faceva credere ai gestori di essere un top manager di aziende leader nel settore della moda.

L'uomo, alto un metro e settanta centimetri, capelli castano scuro tagliati corti, originario della provincia di Napoli, trascorreva lunghi periodi negli hotel 5 stelle sfruttando tutti i servizi offerti dalle strutture ricettive, assumendo il comportamento dell'uomo d'affari per non destare sospetti. Per più di un anno si è finto dirigente di punta di grandi società come Amazon e Bulgari, fermandosi nelle aree comuni dei lussuosi hotel fingendo di essere impegnato in lunghe telefonate di lavoro. E poi, senza alcun avviso, andava via senza pagare un centesimo.

32 fogli di via e un "avviso orale aggravato"

A causa dei numerosi episodi di cui si è reso protagonista, A.F.R. è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria. Il questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso nei suoi confronti la bellezza di 32 fogli di via obbligatori da altrettanti Comuni della provincia, ovvero tutti quelli in cui il 46enne ha alloggiato senza pagare gli hotel. Sartori ha anche emesso un "avviso orale aggravato", una notifica prevista dal Codice delle Leggi Antimafia che comporta anche il divieto di possedere strumenti di comunicazione.