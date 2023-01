Finto regista violenta 12 donne: l'uomo torna in libertà

Cavilli, impedimenti e assenze impediscono alla giustizia di andare avanti. È questo il copione che si ripete puntualmente da anni che portano al rinvio delle udienze del processo a carico del sedicente regista Claudio Marini, accusato di 12 violenze sessuali. Anche l'ultima udienza è stata rinviata, grazie a un certificato medico per lombosciatalgia. E così l’adescatore seriale Marini, accusato di aver commesso 4 violenze a Milano e altre 8 a Roma, è tornato in libertà.

Cos'è successo

I fatti risalgono al 2019, quando Marini si faceva chiamare Alex Bell. L'uomo, originario di Frosinone, aveva organizzato una struttura credibile per selezionare ragazze che avevano il sogno di diventare attrici. Marini si presentava come il responsabile di un'agenzia cinematografica e organizzava finti provini e false audizioni per entrare in contatto con giovani donne (tra i 15 e 30 anni) che ambivano a diventare star del piccolo e grande schermo.

L'uomo aveva organizzato tutto nel dettaglio per far credere alle aspiranti attrici di partecipare al casting per il film Miele Amaro, ma anche Un gioco pericoloso, La forza dell'amore: tutti film mai realizzati. Dava un appuntamento per un primo provino al fast food, dove avrebbero girato una prima scena. Poi invitava le ragazze a seguirlo nel suo appartamento per provarne una seconda. Qui scattava la violenza sessuale.

Il cinquantenne è finito nei guai dopo essere stato denunciato da un'aspirante attrice di vent’anni, che Marini aveva baciato prima di provare ad avere un rapporto intimo, che non si consumò. La giovane, scioccata dall'accaduto, scappò e denunciò, dando via all'inchiesta.

Marini aveva attuato lo stesso trappola più volte, dove caddero vittime 12 donne. Nonostante il processo sia iniziato, le udienze sono state rinviate e Marini è adesso tornato in libertà.