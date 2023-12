Fiorenza Rancilio è stata trovata morta in casa: aveva il cranio spaccato

Giallo a Milano. Una donna di 73 anni è stata trovata morta nel suo appartamento in via Crocefisso, vicino alle Colonne di San Lorenzo, nella tarda mattinata di mercoledì 13 dicembre. Si tratta di Fiorenza Rancilio, presidente della fondazione Augusto Rancilio, rapito nel '78 dall'Anonima sequestri e mai tornato a casa. Dai primi riscontri, la vittima presenta fratture al cranio, come se fosse stata colpita più volte da un oggetto contundente, stando a quanto riporta MilanoToday. Era riversa a terra nel salone e la porta di ingresso dell'abitazione è risultata chiusa dall'interno. L'ipotesi al momento più plausibile è che la donna sia stata uccisa da qualcuno che conosceva. Ma non si esclude alcuna pista.

Stando alle prime indiscrezioni, sarebbe stato il custode del palazzo ad allertare le forze dell'ordine, non avendo notato la signora uscire dal proprio appartamento al nono piano per tutto il giorno. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini, 118 e vigili del fuoco. Ma per l'anziana non c'era più nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati. In casa con lei c'era il figlio, G.A. Rancilio, 36 anni. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. L'uomo si trova sotto stato di shock e per questo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

La famiglia Rancilio è nota per l'azienda storica di macchine del caffè che porta il loro nome, fondata a Parabiago nel 1896 da Roberto. Rancilio Group, oggi parte di Ali Group, ha un fatturato di 74 milioni di euro al 2022, con 270 dipendenti circa (di cui 160 nella sede di Parabiago) e un'export dell'89 per cento della produzione.

Continua a leggere tutte le notizie di cronaca su Today.it