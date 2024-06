Uno "tsunami" in poche ore: cosa è successo al fiume Natisone

Un torrente all'apparenza tranquillo, che in pochissimo tempo si trasforma in un fiume in piena. Una metamorfosi repentina, quella del fiume Natisone, che nella giornata di venerdì 31 maggio ha colto di sorpresa tre giovani, Patrizia Cormos, Bianca Doros e Casian Molnar, ancora dispersi dopo essere stati trascinati via dalle acque. I tre amici sono stati non erano preparati a fronteggiare un vero e proprio "tsunami", con la corrente che prima li ha bloccati al centro del corso d'acqua e poi li ha letteralmente travolti, sotto gli occhi dei vigili del fuoco che stavano cercando di salvarli.

Cosa è successo al fiume Natisone

Nelle ultime ore sono state rese note le portate d'acqua del fiume Natisone nella mattinata e nel pomeriggio di ieri: numeri fondamentali per comprendere al meglio l'eccezionalità dell'evento che ha coinvolto i tre ragazzi travolti dalla piena. I dati si riferiscono a misurazioni a monte del luogo della tragedia; il fiume impiega una ventina di minuti per raggiungere il luogo della tragedia. Alle 11.30 la portata d'acqua era ancora soltanto di 20 metri cubi al secondo, all'interno di un letto molto ampio. Alle 13, cioè quando i ragazzi erano già sul greto, la portata è diventata improvvisamente di 135 metri cubi al secondo. Alle 13.35 i ragazzi sono stati raggiunti dalla piena e hanno lanciato l'allarme in contemporanea con numerosi passanti. Alle 15 la portata del Natisone è diventata addirittura di 250 metri cubi, ed erano già in corso le disperate, e pericolose ricerche dei vigili del fuoco con natanti e il gruppo sommozzatori.

"La conca si è riempita in poco tempo"

Nella zona di Premariacco ci sono diversi avvallamenti creati dalle piene del passato.Tra queste ne esiste una che scende nei pressi del fiume, vicino a una piccola piattaforma e permette di arrivare al ponte: in quel tratto il livello dell'acqua si abbassa molto, per poi risalire nei pressi di una collinetta. La stessa collinetta su cui i tre ragazzi avevano deciso di passare e che i residenti descrivono all'Ansa come una zona a rischio: "In pochi minuti la conca si è riempita d'acqua. I tre non sarebbero riusciti ad attraversarla perché sarebbero stati trascinati dalla corrente che era diventata immediatamente impetuosa. Hanno fatto bene ad aspettare i soccorsi, ma purtroppo il livello si è innalzato in maniera eccezionale in pochissimi minuti prima che i vigili del fuoco potessero approntare un sistema per agganciarli". Il Natisone viene descritto, da residente ed esperti, come un fiume "difficile", con punti in cui l'acqua, anche in condizioni meteo normali, raggiunge anche i 15 metri di profondità, con mulinelli che trascinano sul fondale ogni cosa. Nella mattina di ieri il cielo era sereno, i tre ragazzi hanno deciso di andare a fare una passeggiata e delle fotografie, quando l'acqua era ancora bassa e calma, ignari del pericolo che stavano correndo.