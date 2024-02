Fiumicino, hostess viene licenziata e devasta il duty free dell'aeroporto: le immagini

Il filmato è eloquente: una donna con abiti da hostess si avvicina a uno stand di alcolici e inizia a buttare giù a terra le bottiglie. L’episodio è andato in scena al "duty free" dell’aeroporto di Fiumicino, di fronte all’incredulità dei passeggeri che in quel momento affollavano lo scalo. A quanto sembra la donna avrebbe dato in escandescenze dopo aver saputo che il suo contratto di lavoro non le era stato rinnovato. Il suo sfogo, durato pochi minuti, ha causato circa 1.500 euro di danni.

Sul posto la polizia, la hostess è stata denunciata

Tutto è accaduto intorno alle 15 di mercoledì 21 febbraio. La hostess avrebbe anche cercato di colpire con il proprio telefonino un'impiegata che cercava di fermarla ed è stata poi bloccata dagli agenti della Polaria. Decine i video ripresi dai testimoni, molti dei quali poi postati sui social e diventati virali subito dopo la diffusione della notizia. Uno dei filmati di quanto accaduto è stato pubblicato dalla nota pagina social "Welcome to Favelas".

In un secondo filmato si vede invece l'area transennata, mentre il pavimento è impregnato di alcol e pieno di cocci di bottiglia. L’intervento della polizia ha evitato che la situazione degenerasse. A quanto sembra non ci sarebbero stati feriti. La hostess però è stata denunciata.