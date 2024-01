Ora "Fleximan" passa ai semafori: tagliato un rosso-stop

Prima gli autovelox, ora anche i semafori. Fleximan, o un presunto tale, ha devastato un altro apparecchio lungo la strada. Stavolta in provincia di Bergamo, a circa una settimana di distanza dai danni dell'autovelox di Albano Sant'Alessandro. Nella notte tra il 28 e il 27 gennaio 2024 è stato abbattuto un palo che sorreggeva un dispositivo "rosso stop" a Mapello, alle porte di Bergamo.

Che cosa è il "rosso-stop" tagliato da "Fleximan"

È la prima volta che viene preso di mira questo genere di dispositivo: in passato nel mirino dei vandali erano sempre finiti gli autovelox. L'apparecchio in questione è stato collocato di recente dal Comune per sanzionare chi passa con il rosso in una strettoia che costeggia una villa storica. Non era però ancora entrato nemmeno in funzione. Il Comune ha annunciato che sporgerà denuncia ai carabinieri.