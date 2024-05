Fleximan, denunciato un sospetto per gli autovelox abbattuti in Polesine: ecco chi è

Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, queste le regioni in cui Fleximan ha agito più e più volte danneggiando autovelox e semafori intelligenti. Ma la sua identità sembra essere stata finalmente scoperta, almeno per quanto riguarda la persona che ha agito a Rovigo. Il presunto autore dei misfatti è stato denunciato dai carabinieri di Adria e dal nucleo operativo radiomobile per almeno 5 danneggiamenti ad apparecchi autovelox situati nella provincia veneta.

Il "Fleximan" veneto

Il presunto "Fleximan" veneto sarebbe un uomo di 42 anni nato a Padova ma residente in Polesine. Le forze dell’ordine hanno perquisito la sua abitazione, sequestrando prove importanti per l'indagine. Dovrà rispondere del reato di danneggiamento.

In particolare sono cinque gli episodi che gli vengono attribuiti in provincia di Rovigo: due danneggiamenti a Bosaro il 19 maggio e il 19 luglio dello scorso anno; a Corbola e a Taglio di Po alla vigilia di Natale; infine a Rosolina, il 3 gennaio scorso, lungo la Statale 309 Romea. In tutti questi casi l’uomo avrebbe agito tagliando di netto il palo che sorregge l'apparecchiatura.

Pochi mesi fa, invece, era stato denunciato un altro "Fleximan", quello piemontese. Si tratterebbe di un 50enne accusato di aver abbattuto due colonnine autovelox nel novembre del 2023 sulla statale 337 in Val D'Ossola. L'uomo avrebbe negato il suo coinvolgimento, ci sarebbero però dei video delle telecamere in mano agli investigatori che lo riprenderebbero mentre colpisce gli autovelox.