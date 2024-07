Floriana Floris massacrata a coltellate in casa, condannato il compagno

Poco più di un anno fa Floriana Floris veniva uccisa a coltellate. Oggi, 19 luglio, è stato condannato a 22 anni di carcere Paolo Riccone, compagno della donna. L'omicidio è stato commesso a Incisa Scapaccino (Asti) il 6 giugno 2023 ma il corpo è stato scoperto dai carabinieri tre giorni dopo, quando i familiari della donna hanno dato l'allarme.

Floriana Floris e Paolo Riccone vivevano insieme in un appartamento in piazza XX Settembre. Floriana aveva una figlia che viveva in un'altra città ed è stata lei a chiamare i carabinieri non riuscendo a contattare la mamma. I militari dell'Arma, una volta entrati in casa, hanno trovato il cadavere di Floriana a terra colpito da oltre quaranta coltellate. Riccone si trovava al piano di sopra. Secondo l'accusa, aveva vegliato per due giorni la compagna morta e aveva anche tentato il suicidio, senza riuscirci, ingerendo candeggina e provando a tagliarsi i polsi. Dopo il risveglio dal coma farmacologico indotto dai medici all'ospedale di Asti, ha confessato il femminicidio sostenendo di essere stato in preda a un raptus.

Riccone è stato quindi condotto nel reparto di psichiatria del carcere di Marassi dove, secondo la sentenza di oggi, resterà. Prima che i giudici entrassero in camera di consiglio, Riccone ha letto una dichiarazione spontanea chiedendo scusa ai parenti di Floriana. La Corte d'assise ha concesso all'imputato le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante del vincolo di parentela. La difesa ha annunciato il ricorso in appello e l'intenzione di avanzare nuovamente la richiesta di una perizia psichiatrica per seminfermità mentale, respinta in primo grado.