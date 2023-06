Floriana Floris uccisa dal compagno Paolo Riccone: il cadavere vegliato per giorni e il giallo del movente

L'ennesimo femminicidio del 2023 è avvenuto in un piccolo paesino dell'Astigiano. Floriana Floris, 49 anni è stata uccisa a Incisa Scapaccino. Il compagno Paolo Riccone, 50 anni, ingegnere, consulente di enti pubblici, ricercatore ad Alessandria con un passato da consulente per il Ministero del Lavoro. L'avrebbe accoltellata, poi per due giorni avrebbe vegliato il cadavere. Avrebbe anche tentato di suicidarsi, ma è stato soccorso e salvato. "Non sono stato io. L'ho trovata morta rincasando", ha detto l'uomo ai carabinieri che lo hanno trovato in stato confusionale, coricato a letto, con gli abiti sporchi di sangue. L'omicidio in una casa del vecchio borgo, il vecchio circolo degli operai. I vicini di casa ricordano i due come una coppia riservata, che usciva di rado.

L'allarme è stato lanciato dalla figlia della donna. Preoccupata perché da giorni non riusciva a contattare la madre, da Milano ha chiamato i soccorsi. Vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri sono accorsi sul posto. La donna è stata trovata senza vita al piano terra: numerose le coltellate inferte, anche alle spalle. L'uomo era al piano di sopra della stessa abitazione, con tagli, non profondi, ai polsi. Ora è piantonato in ospedale. Bisognerà attendere l'esito dell'autopsia per avere informazioni più chiare sulla dinamica del delitto, la procura di Alessandria attende per formalizzare le accuse. La porta della casa era chiusa dall'interno, tutti i sospetti convergono sull'uomo. L'omicidio risalirebbe a due giorni prima del ritrovamento del corpo senza vita di Floris.

Paolo Riccone e Floriana Floris convivevano da anni. Lui era rimasto vedovo da tempo: la moglie, assistente del Pd romano, era deceduta un decennio fa. Un lutto che lo aveva cambiato nel profondo. Un mese fa era poi morto il padre, molto noto nel paesino, dove oggi sono ancora affissi i manifesti funebri dell'anziano. Proprio per assisterlo Paolo Riccone si era trasferito un anno fa nella casa di famiglia. La stessa casa nella quale lo aveva raggiunto da tempo la compagna, che era di Milano. La stessa casa in cui lei ha trovato una morte atroce.

"Siamo sgomenti e senza parole - commenta il sindaco di Incisa Scapaccino, Matteo Massimelli -. La coppia frequentava poco il paese e in questi anni non aveva mai dato alcun problema. Io li conoscevo di vista. Il nostro è un paese tranquillo. L'intera comunità è sconvolta e si unisce al dolore di questa tragedia e di chi, oggi, ha perso un caro". Il movente dell'omicidio è ignoto. Solo Paolo Riccone potrà fornire elementi utili alle indagini, quando sarà interrogato. Di recente l'uomo avrebbe manifestato alcuni problemi psichiatrici.