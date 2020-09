Allarme in due province per il focolaio di coronavirus nell'azienda Sop a Polignano

Sale a dieci il numero di persone colpite dal coronavirus a Grottaglie (Taranto), nove delle quali "sono tutti lavoratori che in questi giorni sono transitati all'interno dell'azienda agricola Sop di Polignano a Mare". Lo rende noto il sindaco del paese del tarantino, Ciro D'Alò.

"Chiunque abbia effettivamente lavorato negli ultimi 14 giorni nell'azienda - chiede il primo cittadino - deve immediatamente mettersi in isolamento fiduciaro in attesa di essere ricontattati dal dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Taranto, a prescindere dal risultato di eventuali tamponi già eseguiti".

Il focolaio dell'azienda ortofrutticola Sop a Polignano

Intanto decine di auto erano già in fila dalle 8 di questa mattina davanti all'area allestita dalla Protezione civile per fare i tamponi in modalità 'drive-in', quindi direttamente in macchina, a coloro che sono stati a stretto contatto con i 78 dipendenti. Il tampone viene effettuato dai medici del dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Bari senza che la persona debba scendere dalla vettura. La polizia locale ha organizzato percorsi obbligati e nelle automobili possono stare solamente familiari che convivono nella stessa abitazione, per evitare promiscuità. L'esito dei test sarà disponibile nelle prossime 24 ore. Oggi si conoscerà l'esito di un altro centinaio di tamponi ai dipendenti della 'Sop'.

Anche il sindaco di San Marzano di San Giuseppe (Taranto), Giuseppe Tarantino, si è rivolto ai suoi concittadini con un messaggio: "Sento il dovere di dare conferma della notizia che si è diffusa, della presenza di 7 nostri concittadini risultati positivi a tampone per il Covid. Si tratta tutti di lavoratori di un'azienda agricola del Barese che probabilmente viaggiando su uno stesso mezzo hanno contratto e' diffuso l'infezione".

Per il sindaco Tarantino, "la situazione non è drammatica ma è certamente seria. E noi dobbiamo impegnarci affinché non diventi drammatica. Il virus si trasmette con estrema velocità. Alcuni dei 7 hanno purtroppo avuto contatti con altre persone. Questo ci impone ad alzare il livello di guardia. Non dico a tornare a misure restrittive, ma ad impegnarci perché sia usato il distanziamento sociale e vengano usate le mascherine", ha concluso.