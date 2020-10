Il focolaio di coronavirus alla Bartolini di Guidonia

La sede del corriere Bartolini di Guidoniam, in provincia di Roma, è al centro di una indagine epidemiologica, dopo che sono emersi diversi casi di positività al coronavirus collegati con il centro logistico di via di Casal Bianco. Sedici i positivi al tampone con 40 lavoratori posti in isolamento domiciliare: questa l'entità del cluster confermato dall'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio.

"Si registra un focolaio presso la sede del corriere Bartolini a Guidonia dove si registrano 16 casi di positività con link alla sede del corriere" e 40 persone poste "in isolamento domiciliare'', si legge nella nota dell'Unità di crisi laziale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"È in corso l'indagine epidemiologica da parte della Asl Roma 5 – conclude il comunicato - Oggi ci aspettiamo un aumento dei casi e dei tamponi effettuati nelle ultime 24h". Purtroppo non si tratta del primo caso per Bartolini: lo scorso mese di giugno un focolaio era esploso nella sede di Bologna.