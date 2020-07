Coronavirus, focolaio in Mugello: 18 casi accertati e 300 persone in quarantena

Focolaio di coronavirus nell’area del Mugello. Sono 18 le persone che nei giorni scorsi sono risultate positive al Covid-19 tra i Comuni di Borgo San Lorenzo, Firenze (un solo caso), Scarperia e San Piero e Vicchio. Sarebbero sei i casi emersi nelle ultime 24 ore.

Focolaio di coronavirus in Mugello, in corso le indagini epidemiologiche

L’età media delle persone che hanno contratto il virus è tra i 13 e i 55 anni, ma la gran parte è concentrata nella fascia tra 18 e 30 anni, per la maggior parte asintomatici o con sintomi lievi. Al momento si trovano tutti in isolamento domiciliare.

Con la comparsa (il 22 luglio) del primo caso positivo l’azienda sanitaria ha tempestivamente attivato l’indagine epidemiologia attraverso le strutture del Dipartimento di Prevenzione per rilevare i contatti stretti posti in quarantena ed effettuare i tamponi. Al momento sono stati effettuati circa 250 tamponi e circa 300 sono le persone in quarantena.

I 18 casi sono i risultati dai tamponi effettuati nei giorni scorsi. Tra oggi e domani sono già previsti ulteriori accertamenti diagnostici.

Coronavirus, in Toscana 17 nuovi casi

Stando all'ultimo bollettino diffuso dalle autorità sanitarie, in Toscana ci sono 17 in più rispetto a ieri (15 identificati in corso di tracciamento e 2 da attività di screening). Sei dei nuovi casi odierni sono appunto da ricollegarsi al focolaio di Covid evidenziatosi nel territorio del Mugello. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente.

Stabili i guariti a quota 8.944 (l'85,5% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 418.307, 3.843 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 380, +4,7% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.