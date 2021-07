Il focolaio tra i turisti della movida e il boom di quarantene che mettono a rischio le ferie

Non c'è giorno senza che si abbia notizia di nuovi casi fra i giovani. Dopo il caso del maxi focolaio scoppiato a Roma in un pub dove erano in tanti a seguire gli europei di calcio, ora desta preoccupazione il caso di un gruppo di 15 ragazzi della provincia di Alessandria che, dopo una vacanza a Riccione, tornando a casa hanno manifestato sintomi del Covid-19 e sono risultati positivi al coronavirus. Le aziende sanitarie di Alessandria e Rimini sono ora costrette ad un super lavoro di tracciamento dei contatti del gruppo, cosa non semplice, visto che i ragazzi hanno frequentato locali e preso mezzi pubblici.

Il Corriere Romagna ha raccolto la frustrazione di un padre che, riportando il racconto della figlia risultata positiva, ha raccontato di locali gremiti da una folla di giovani che ballava, nonostante sia ancora vietato, e dove in pochi (o nessuno) indossava la mascherina. "Come padre e cittadino sono arrabbiato e indignato" spiega il quotidiano locale.

Un aumento dei casi è nell'ordine delle cose visto il montare dell'epidemia e delle quarantene. Ben 150 persone, per un totale di circa 40 famiglie trevigiane, si trovano oggi in isolamento a causa di una partita di calcetto a cui nei giorni scorsi ha partecipato un 18enne trovato poi positivo al Covid-19. L'episodio, come riporta Trevisotoday ha immediatamente fatto partire lo screening di massa per tutti coloro che sono entrati in contatto col giovane e per tutti è scattata l'obbligatoria quarantena di 10 giorni, creando in tal mondo non pochi problemi a tutte quelle famiglie pronte per partire per le vacanze.