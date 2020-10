In Campania è già lockdown: il sindaco di Monte di Procida chiude tutto dopo un maxi focolaio

Una festa di matrimonio con 200 invitati ha fatto esplodere un focolaio di contagi a Monte di Procida (Napoli); nelle ultime ore sono stati registrati 13 casi positivi tutti riguardanti l'evento, tenutasi ad inizio settimana in un locale del vicino comune di Bacoli.

Il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, alle prime avvisaglie di concittadini che denunciavano sintomi del virus ed a conoscenza della massiccia partecipazione di famiglie del comune alla megafesta, venerdì scorso ha 'blindato' il territorio comunale chiudendo scuole, parchi pubblici e privati, sale giochi e di scommesse e circoli per anziani, vietando, inoltre, attività sportive sia agonistiche che amatoriali, con l'intento di frenare l'espandersi del contagio.

Come spiega Napolitoday l'ordinanza del sindaco numero 39 firmata ieri 10 ottobre 2020 si impone "in via precauzionale, temporaneamente e in attesa del completamento del necessario contact tracing per la definizione dei link epidemiologici":

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, per le giornate di lunedì e martedì;

divieto ai Cittadini Montesi, anche in caso di festeggiamenti di alcun tipo (comunioni), di riunirsi in più di dieci persone anche presso ristoranti, sale o bar: in tali occasioni sarà possibile incontrarsi utilizzando necessariamente la mascherina fatto salvo strettamente il momento del pasto; è fatto obbligo ai proprietari dei bar, dei ristoranti o delle sale assicurare il rispetto delle presenti misure;

la chiusura delle sale gioco e sale scommesse;

la sospensione di tutte le manifestazioni e gli eventi pubblici;

chiusura di tutti i centri anziani e circoli ricreativi sul territorio comunale;

chiusura di tutte le palestre e sospensione di tutte le attività sportive, in forma individuale e di squadra, sia di tipo professionale che amatoriale;

chiusura di tutte le aree gioco per bambini, il Parco del Benessere, i Giardini di Dedalo

L'ordinanza raccomanda a tutti coloro che hanno partecipato ad eventi privati di limitarsi ad uscire di casa esclusivamente nei casi di necessità e per specifiche esigenze urgenti ed indifferibili. Raccomandato anche la verifica della positività da COVID-19 attraverso tampone nasofaringeo presso strutture autorizzate.