Il pranzo tra amici si è trasformato in un focolaio: 15 positivi

Un pranzo tra amici della scorsa settimana nella zona tra Conegliano e Vittorio Veneto si è presto trasformato in un focolaio Covid.

Il focolaio tra Conegliano e Vittorio Veneto

L'Ulss 2 nelle scorse ore ha completato l'indagine epidemiologica rispetto all'episodio "incriminato" e i risultati emersi non sono stati incoraggianti: ben 15, difatti, le persone trovate positive al virus tra commensali e loro congiunti.

Secondo quanto scrive oggi "il Gazzettino", l'allarme è scattato quando un invitato, dopo alcuni giorni, si è sentito male ed è andato in ospedale: il tampone ha confermato che si trattava di coronavirus.

A quel punto è iniziato il contact tracing sui sui contatti degli ultimi giorni, fino a risalire ai commensali di quel "maledetto" pranzo. In ogni caso, al momento tutte le persone coinvolte nel cluster si trovano ora in isolamento domiciliare. Quanto successo, però, dimostra ancora una volta la grande attenzione che bisogna riporre in queste ore in merito alla possibile diffusione del virus.

Nell'ultimo Dpcm c'è la raccomandazione di non invitare a casa propria persone non conviventi per pranzi o cene di più di 6 persone, anche se sono amici o famigliari (e in questa circostanza è comunque fortemente consigliato l'utilizzo coscienzioso della mascherina). Nessun divieto tra le mura di casa, si fa affidamento al buonsenso. "Non riteniamo di introdurre una norma vincolante", aveva spiegato Conte, ma all’articolo 1 del decreto "è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi".